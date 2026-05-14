Απρόοπτο σημειώθηκε στη στρατιωτική άσκηση «Καταιγίς 26», όταν υποβρύχιο παραλίγο να μπλεχτεί σε δίχτυα μηχανότρατας.

Σύμφωνα με τον Alpha, το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στην Άνδρο και την Τήνο, όταν μηχανότρατα πέρασε σχεδόν από πάνω από το υποβρύχιο και τα δίχτυα της βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής.

Τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού αντιδρώντας με επαγγελματισμό απέφυγαν τα δίχτυα και σύμφωνα με τον Alpha, το υποβρύχιο χρειάστηκε να αναδυθεί.

Ακολουθεί η άτυπη ενημέρωση από το ΓΕΝ:

Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «Καταιγίς 26», υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.

Το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.