Η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προχωρώντας στην «επίσημη» νομοθετική θωράκιση των παράνομων διεκδικήσεών της. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας, με σκοπό να αποτελέσει τον «νόμο-πλαίσιο» που θα καθορίζει τις τουρκικές αρμοδιότητες στη θάλασσα, αγνοώντας τις προβλέψεις της σύμβασης UNCLOS.

Η εμπλοκή του στρατιωτικού κατεστημένου στη σύνταξη του κειμένου είναι πλήρης, καθώς το ΥΠΑΜ συμμετείχε ενεργά σε κάθε επίπεδο της προετοιμασίας. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εγχώριου νομικού στηρίγματος για το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο η Άγκυρα επιχειρεί πλέον να επιβάλει ως τετελεσμένο.

«Η επεξεργασία του νόμου για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας αποτελεί ένα πλαίσιο νομοθεσίας που θα καθορίζει τις αρμοδιότητες στις θαλάσσιες περιοχές μας και θα καλύψει κενά που υπάρχουν στο εσωτερικό νομικό μας πλαίσιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά από την τουρκική πλευρά.

Το μήνυμα της «ακλόνητης αποφασιστικότητας»

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, κατέστησε σαφές ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποτελέσουν τον εγγυητή αυτής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η ρητορική της Άγκυρας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας ως προς τις προθέσεις της να προστατεύσει συμφέροντα που ορίζει μονομερώς, εκτός των ορίων του Διεθνούς Δικαίου.

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, να προστατεύουν με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της».

Οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των στρατιωτικών έχουν ήδη διαβιβαστεί στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή αναμένεται εντός του Ιουνίου.

Διπλωματικά προπετάσματα καπνού

Παράλληλα με την προετοιμασία του προκλητικού νόμου, η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστος σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αναζητώντας συνεργασίες στην αμυντική βιομηχανία. Η πρόσφατη συνάντηση με Βέλγους αξιωματούχους χρησιμοποιήθηκε ως ευκαιρία για να τονιστεί η ανάγκη «ενίσχυσης της συνεργασίας», την ίδια στιγμή που οι ενέργειες της Άγκυρας υπονομεύουν τη σταθερότητα των γειτονικών της χωρών.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στο παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας καθιστούν πιο σημαντική από ποτέ την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ φίλων και συμμάχων χωρών», σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στις παράνομες διεκδικήσεις και τη διεθνή διπλωματία.

Η προσπάθεια θεσμοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» αποτελεί μια σοβαρή εξέλιξη, καθώς μετατρέπει μια επεκτατική ρητορική σε επίσημο νόμο του τουρκικού κράτους, δημιουργώντας μια νέα, επικίνδυνη πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.