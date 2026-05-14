Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να διασχίσει με τη βία μια συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών έξω από την ιστορική Νομική Σχολή (Pravni fakultet). Το περιστατικό πήρε γρήγορα δραματική τροπή, καθώς το όχημα εμβόλισε το πλήθος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 90χρονου άνδρα που βρισκόταν στο σημείο. Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη φορτισμένη, καθώς οι συγκεντρωμένοι τηρούσαν 16 λεπτά σιγής, τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024.

Η απόφαση του οδηγού να αγνοήσει το ανθρώπινο μπλόκο και να επιταχύνει προκάλεσε την οργή των παρευρισκόμενων, μετατρέποντας μια ειρηνική εκδήλωση πένθους σε σκηνικό ατυχήματος. Ο ηλικιωμένος τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές της Σερβίας διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις προθέσεις του οδηγού πίσω από αυτή την επικίνδυνη ενέργεια.



Το γεγονός έχει προκαλέσει νέο κύμα συζητήσεων στη χώρα για την ασφάλεια των διαδηλωτών, αλλά και για την ένταση που παραμένει διάχυτη στην κοινωνία μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Η τοπική αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να αποδώσει ευθύνες για το θλιβερό συμβάν.



Οι ομάδες περιφρούρησης των φοιτητών δεν του το επέτρεψαν και αφού αρχικά βγήκε από το όχημα και επιτέθηκε σε κάποιους συγκεντρωθέντες στη συνέχεια έκανε όπισθεν, χτύπησε τον ηλικιωμένο και προσπάθησε να διαφύγει. «Οδηγός αυτοκινήτου προσπάθησε να διασχίσει με τη βία τη διασταύρωση όπου βρίσκονταν πολίτες και φοιτητές. Ξέσπασε καβγάς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητό του και χτύπησε τον συνάδελφό μας, έναν φοιτητή Νομικής, στην συνέχεια έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο και χτύπησε έναν άνδρα περίπου 90 ετών, ο οποίος στεκόταν μαζί μας στη διασταύρωση», αναφέρουν οι φοιτητές στο Instagram.



Η αστυνομία που παρακολουθούσε το επεισόδιο χωρίς να παρεμβαίνει αναγκάστηκε να επέμβει συλλαμβάνοντας τον δράστη. Ο τραυματίας οδηγήθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο ‘Αμεσης Βοήθειας όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διαπιστώθηκε κάταγμα στον μηρό.

Αυτή δεν είναι η πρώτη περίπτωση αυτοκινήτου που χτυπά φοιτητές και συμμετέχοντες σε αντικυβερνητικά μπλόκα και διαμαρτυρίες τα οποία ξεκίνησαν μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά τον Ιανουάριο του 2025 όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φοιτητές που κρατούσαν αποκλεισμένη διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου.



Τον ίδιο μήνα, αυτοκίνητο χτύπησε έναν νεαρό που συμμετείχε σε φοιτητική διαμαρτυρία στο Νέο Βελιγράδι. Στην ίδια συγκέντρωση μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο οδόστρωμα αφού την παρέσυρε αυτοκίνητο. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς έδωσε χάρη στην οδηγό του αυτοκινήτου, η οποία ήταν ύποπτη για απόπειρα δολοφονίας.



Ο Βούτσιτς έδωσε επίσης χάρη σε τέσσερις ακτιβιστές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος που επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Νόβι Σαντ με ρόπαλα του μπέιζμπολ τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.