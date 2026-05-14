Μια σημαντική οικονομική ανάσα έρχεται για τον κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έναρξη των πληρωμών για τις απώλειες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Συνολικά 3,6 εκατομμύρια ευρώ ξεκινούν να πιστώνονται από σήμερα στους λογαριασμούς 226 κτηνοτρόφων, οι οποίοι δοκιμάστηκαν σκληρά από την επιζωοτία. Η οικονομική αυτή ενίσχυση αφορά παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας, περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης.



Τα ποσά αυτά αποτελούν αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που θυσιάστηκε αναγκαστικά, στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την εξάλειψη της νόσου και την προστασία της δημόσιας υγείας. Το υπουργείο ξεκαθάρισε πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, διασφαλίζοντας πως κανένας πληγείς παραγωγός δεν θα μείνει αβοήθητος απέναντι στην καταστροφή. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση που στοχεύει στην επιβίωση των εκμεταλλεύσεων και την ανασύσταση του ζωικού πλούτου σε δύο από τις σημαντικότερες παραγωγικές ζώνες της Ελλάδας.



Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταβάλλονται 164.545,70 ευρώ σε 34 δικαιούχους, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλλονται 3.463.804,30 ευρώ σε 192 δικαιούχους.



Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ, στις 28 Απριλίου είχε προηγηθεί η καταβολή 22.757.594,65 ευρώ σε 849 δικαιούχους για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς των αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού. Με τη σημερινή καταβολή, οι αποζημιώσεις που έχουν πληρωθεί το 2026 για θανατωθέντα ζώα λόγω επιζωοτιών ανέρχονται συνολικά σε 26.385.944,65 ευρώ.



Τέλος, στις 4 Απριλίου καταβλήθηκαν 4,4 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.