Στις 19 Μαΐου θα κυκλοφορήσει στο Netflix το ντοκιμαντέρ «Το θαύμα της Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη» και ο Ράφα Μπενίτεθ, προπονητής της ομάδας που κατέκτησε το Champions League το 2005, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μπορεί το παρόν να μην είναι καλό για τον Ισπανό τεχνικό καθώς όλα δείχνουν πως θα απολυθεί από τον Παναθηναϊκό, στο παρελθόν όμως έζησε μεγάλες στιγμές και η κορυφαία ήταν το Champions League του 2005 με τους «κόκκινους».

Η Λίβερπουλ επέστρεψε από το 0-3 κόντρα στη Μίλαν για να κατακτήσει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι και ο Μπενίτεθ είναι ένας από αυτούς που μιλάνε για εκείνη την απίθανη βραδιά, αποκαλύπτοντας και άγνωστες ιστορίες.

Εκτός από τον Ισπανό προπονητή, στο ντοκιμαντέρ μιλάνε, μεταξύ άλλων, οι Στίβεν Τζέραρντ, Τσάμπι Αλόνσο και Τζέιμι Κάραχερ.