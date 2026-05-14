Μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων σε Κόνιτσα και Ζαγόρι οδήγησε στην κατάσχεση 167 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και στη σύλληψη Αλβανού διακινητή.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών, οι αστυνομικοί εντόπισαν κοντά στην Κόνιτσα αυτοκίνητο με αλβανικές πινακίδες, o οδηγός του οποίου δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης, ανέπτυξε ταχύτητα και κινούνταν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Μετά από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα κοντά στο Πάπιγκο Ζαγορίου, όπου ο οδηγός συνελήφθη. Στο εσωτερικό βρέθηκαν 28 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 167 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο αλλοδαπός στερούνταν των απαιτούμενων διατυπώσεων για νόμιμη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.