Η επιχειρηματική σκηνή των ΗΠΑ παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα μία από τις πιο ανατρεπτικές και ίσως «αλλόκοτες» ιστορίες εξαγοράς των τελευταίων ετών, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Κοέν, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με την αναγέννηση της GameStop και την κουλτούρα των meme stocks, ο οποίος περνά τώρα στην αντεπίθεση κατά της eBay. Μετά την απόρριψη της πρότασής του ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Κοέν δεν υποχωρεί, αλλά κλιμακώνει την ένταση, απειλώντας ευθέως με εχθρική εξαγορά μέσω των μετόχων.

Σε μια επιστολή-φωτιά προς τον πρόεδρο της eBay, Πολ Πρέσλερ, την οποία αποκάλυψαν οι Financial Times, ο Κοέν κατακεραυνώνει τη διοίκηση της εταιρείας. Τους κατηγορεί ότι απέρριψαν την προσφορά των 125 δολαρίων ανά μετοχή χωρίς καν να μπουν στην ουσία των οικονομικών δεδομένων. «Οι μέτοχοι της eBay αξίζουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν την πρόταση μόνοι τους», διεμήνυσε ο Κοέν, ξεκαθαρίζοντας πως η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου να τον συναντήσει δεν θα σταματήσει τα σχέδιά του.



Η κόντρα παίρνει πλέον προσωπικές διαστάσεις. Ο Κοέν έστρεψε τα βέλη του κατά του CEO της eBay, Τζέιμι Ιανόνε, επισημαίνοντας με καυστικό τρόπο πως ο τελευταίος έλαβε 144 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος εξαετίας, την ίδια στιγμή που η βάση των ενεργών αγοραστών της πλατφόρμας συρρικνώνεται. «Οι διευθυντές της eBay δεν κατέχουν την eBay», τόνισε, αντιπαραβάλλοντας τη δική του τακτική στην GameStop, όπου έχει επενδύσει τεράστια προσωπικά κεφάλαια.



Παρά το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή αξία της GameStop ανέρχεται στα 10,3 δισ. δολάρια —δηλαδή είναι τέσσερις φορές μικρότερη από την eBay— ο Κοέν διαθέτει ήδη ένα «προγεφύρωμα» 5% στις μετοχές της εταιρείας-στόχου. Η eBay από την πλευρά της χαρακτηρίζει την πρόταση «μη αξιόπιστη», εκφράζοντας αμφιβολίες για τη χρηματοδότηση και τη διακυβέρνηση.



Η αγορά πάντως αντέδρασε θετικά για την eBay, με τη μετοχή της να κλείνει στα 113 δολάρια, ενώ οι επενδυτές της GameStop εμφανίζονται πιο σκεπτικοί, οδηγώντας τη μετοχή της σε πτώση 17%. Η συνέχεια αναμένεται εκρηκτική, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times.