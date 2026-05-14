Αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος εθεάθη να απογειώνεται το απόγευμα της Πέμπτης από το διεθνές αεροδρόμιο της Αβάνας, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι δύο χώρες, που παραμένουν επί δεκαετίες σε αντιπαράθεση, «πρόκειται να συνομιλήσουν».

Λίγο πριν από την αναχώρηση του αεροσκάφους, περίπου στις 14.45 τοπική ώρα, αρκετά άτομα καταγράφηκαν να επιβιβάζονται μεταφέροντας αποσκευές. Το μπλε και λευκό αεροπλάνο βρισκόταν σταθμευμένο στον Τερματικό Σταθμό 5 του αεροδρομίου Χοσέ Μαρτί της κουβανικής πρωτεύουσας.

Ο Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς την Κούβα μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ενώ τον Ιανουάριο είχε προειδοποιήσει ότι «η Κούβα είναι η επόμενη», μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενού συμμάχου της Αβάνας, από αμερικανικές δυνάμεις.

Αξιωματούχοι από τις δύο πλευρές είχαν παραδεχθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι συνομιλίες φαίνεται να «πάγωσαν» εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού καυσίμων, που έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις στην Κούβα και έχει πλήξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ο Λευκός Οίκος απέφυγαν να σχολιάσουν άμεσα το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, κύμα διαδηλώσεων ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της Αβάνας, καθώς οι πολύωρες διακοπές ρεύματος, που σε ορισμένες συνοικίες ξεπέρασαν ακόμη και τις 24 ώρες, έχουν φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους. Οι συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης απειλούν να καταστρέψουν αποθηκευμένα τρόφιμα, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν αφόρητες τις συνθήκες διαβίωσης.

Ντίας-Κανέλ: Η άρση του «αποκλεισμού» από τις ΗΠΑ πιο απλός τρόπος στήριξης της Κούβας

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσινγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τόνισε σήμερα ότι η άρση του «αποκλεισμού» που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ θα ήταν ένας «πιο απλός» τρόπος να βοηθήσει η Ουάσινγκτον το νησί.

«Θα ήταν δυνατόν να αμβλυνθούν οι ζημιές με πιο απλό και πιο γρήγορο τρόπο αίροντας ή χαλαρώνοντας τον αποκλεισμό, καθώς είναι γνωστό σε όλους ότι η ανθρωπιστική κατάσταση (στο νησί) υπολογίζεται ψυχρά και προκαλείται» από την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.