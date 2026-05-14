Η Κρήτη διατηρεί και το 2026 πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», καθώς συνολικά 154 παραλίες του νησιού απέσπασαν τη σημαντική διεθνή διάκριση. Η νέα αυτή επιτυχία αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία της Κρήτης στον χάρτη των ποιοτικών και περιβαλλοντικά οργανωμένων προορισμών της χώρας.

Οι βραβεύσεις εκτείνονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού, καλύπτοντας περιοχές από τα Χανιά και το Ρέθυμνο μέχρι το Ηράκλειο και το Λασίθι.

Συγκεκριμένα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συγκέντρωσε 41 Γαλάζιες Σημαίες ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, 24 είναι οι βραβευμένες ακτές.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έλαβε 37 Γαλάζιες Σημαίες ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συγκέντρωσε συνολικά 52 βραβευμένες ακτές.

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς περιβαλλοντικές διακρίσεις για οργανωμένες ακτές, με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουόμενων, την καθαριότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

πηγή: ΑΠΕ