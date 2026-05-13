Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέφερε σήμερα ότι βλέπει θετικές εξελίξεις στις συνομιλίες με το Ιράν με στόχο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει «απαράδεκτη» την πιο πρόσφατη πρόταση της Τεχεράνη.

«Νομίζω πως σημειώνουμε πρόοδο. Το θεμελιώδες ερώτημα είναι: σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος;», δήλωσε ο Βανς σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Διευκρίνισε πως «η κόκκινη γραμμή είναι πολύ απλή. Πρέπει (σ.σ. ο πρόεδρος Τραμπ) να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».