Οι φοιτητικές εκλογές έφτασαν στο τέλος τους, ενώ και φέτος δεν έλειψαν οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων σχετικά με προβλήματα και παρατυπίες που καταγράφηκαν σε ορισμένα τμήματα και σχολές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Από τη μία η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καταγγέλλει την παράταξη της Πανσπουδαστικής για διάσπαση της εκλογικής διαδικασίας. Ειδικότερα, αναφέρει ότι στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και σε άλλα τμήματα ανά την επικράτεια, η φοιτητική παράταξη της ΠΚΣ προχώρησε σε ξεχωριστή εκλογική διαδικασία, «αρνούμενη να δεχτεί το πραγματικό αποτέλεσμα στο οποίο συμφωνούν οι υπόλοιπες παρατάξεις». Επιπλέον, συγκεκριμένα για το οικονομικό τμήμα του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η ψηφοφορία «διακόπηκε πολλές φορές με ευθύνη στελεχών της ΠΚΣ».

Από την άλλη, η ΠΚΣ είχε καταγγείλει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για πρακτικές υπονόμευσης της εκλογικής διαδικασίας ήδη πριν το άνοιγμα των καλπών. Μεταξύ άλλων, ανάφερε σε σχετική ανακοίνωση, ότι στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, η ΔΑΠ απαγόρευσε στους υποψήφιους με την ΠΚΣ να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο στον σύλλογο, ότι στους φοιτητικούς συλλόγους της Μυτιλήνης, της Χίου, της Καστοριάς και της Κοζάνης οι εφορευτικές επιτροπές αποτελούνταν αποκλειστικά από στελέχη της ΔΑΠ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, η ΔΑΠ απέκλεισε την Πανσπουδαστική από την εφορευτική επιτροπή.

«Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στην κορυφή για 39η διαδοχική χρονιά»

Μέχρι τις 22:00, το βράδυ της Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί εκ μέρους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σε σύνολο 2197 ψηφισάντων, το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 60,75%, δεύτερη η ΠΚΣ με ποσοστό 26.26%, τρίτη η ΠΑΣΠ με 3,5% και ακολουθούν τα ΕΑΑΚ με 1,5%.

Την ίδια ώρα, εκ μέρους της ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18.84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 11,13%, τρίτη παράταξη τα ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%.

Η εκλογική διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώνεται σταδιακά και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αναμένεται να διατηρήσει την πρώτη θέση για 39η συνεχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ ΝΔΦΚ , με την καταμέτρηση να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στους περισσότερους φοιτητικούς συλλόγους, η εικόνα δείχνει πως, η παράταξη κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα απόλυτων ψήφων συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρά τη μικρή πτώση που καταγράφεται σε πανελλαδικό επίπεδο ως προς τη συμμετοχή.

Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Πανσπουδαστική, η οποία εμφανίζει πτώση τόσο σε απόλυτο αριθμό ψήφων όσο και σε ποσοστιαία βάση, ενώ για την τρίτη και τέταρτη θέση αναμένεται να κινηθούν η ΠΑΣΠ και η ΕΑΑΚ,με μικρή μεταξύ τους διαφορά.

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών της 13ης Μαΐου 2026 μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με την ενσωμάτωση μέσω της σελίδας https://www.dap.gr/ekloges/2026/. Θα υπάρχει δυνατότητα προβολής των αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά, ανά Ίδρυμα και ανά Σύλλογο.

