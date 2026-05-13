Με αυτογκόλ του Μάρουσιτς και γκολ του Λαουτάρο, η Ίντερ νίκησε με 2-0 τη Λάτσιο στον τελικό του Coppa Italia και πανηγυρίζει το νταμπλ, καθώς κατέκτησε και το πρωτάθλημα.

Οι «νερατζούρι» ήταν το φαβορί και ο τελικός άρχισε με τον καλύτερο τρόπο για αυτούς, καθώς στο 14′ ο Ντιμάρκο εκτέλεσε κόρνερ και ο Μάρουσιτς αντί να απομακρύνει έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1 με αυτογκόλ.

Οι «λατσιάλι» ήθελαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν και στο 35′ ο Ντούμφρις έκλεψε τη μπάλα από τον Ταβάρες και την έδωσε στον Λαουτάρο που την έσπρωξε από κοντά στα δίχτυα για το 0-2.

Η Λάτσιο είχε μεγάλη ευκαιρία για να μειώσει στο 60′ με τον Νοσλίν αλλά την έχασε και από εκεί και πέρα η Ίντερ ήλεγξε πλήρως την κατάσταση και πανηγύρισε την κατάκτηση του κυπέλλου για 10η φορά στην ιστορία της.