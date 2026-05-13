Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν πήγε για βόλτα στην Τούμπα αλλά για να κυνηγήσει τη νίκη και λίγο έλειψε να την πάρει καθώς προηγήθηκε με τον Γιόβιτς, ο Μύθου όμως έγραψε το τελικό 1-1 για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μία αγωνιστική πριν το τέλος έπεσε στην 3η θέση και στο -2 από τον Ολυμπιακό.

Από τα πρώτα λεπτά οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τη διάθεσή τους να πιέσουν ψηλά, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή φάση. Στο 14′ ο Βίντα έκανε λάθος και ο Τάισον πήρε τη μπάλα και έδωσε στον Γερεμέγεφ που νικήθηκε από τον Μπρινιόλι.

Λίγα λεπτά μετά, στο 18′, ήταν η σειρά των «κιτρινόμαυρων» να πλησιάσουν στο γκολ με την ωραία κεφαλιά του Βάργκα μετά τη σέντρα του Πένραϊς αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε και κράτησε το 0-0. Αμέσως μετά ήταν η σειρά του Βίντα να κάνει κεφαλιά αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να παίρνει τον έλεγχο του αγώνα.

Η Ένωση πατούσε καλύτερα, δεν ένιωθε κάποια απειλή και στο 28′ είχε νέα ευκαιρία για να σκοράρει με τον Ζίνι που απέφυγε τον Κεντζιόρα και βγήκε τετ α τετ αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης το πλασέ του Ζοάο Μάριο κόντραρε και έφυγε δίπλα από το δοκάρι, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι έξαλλος με τους παίκτες του.

Στο 34′ ο Ρότα έκανε το γύρισμα από δεξιά και η μπάλα πέρασε από όλους και ο Κεντζιόρα πρόλαβε την τελευταία στιγμή πριν κάνει την προβολή ο Βάργκα, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με την κεφαλιά του Μεϊτέ για τους «ασπρόμαυρους», με τη μπάλα να φεύγει άουτ.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους οι δύο ομάδες έκαναν από μία αναγκαστική αλλαγή, με τον Σάντσες να αντικαθιστά τον Κένι για τους γηπεδούχους και τον Λιούμπιτσιτς να μπαίνει αντί του Βάργκα για τους φιλοξενούμενους. Και από εκεί και πέρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε με ακόμη καλύτερο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 56′ με το πλασέ του αμαρκάριστου Ζίβκοβιτς εντός περιοχής, μετά την πάσα του Τάισον, αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε και στο 60′ η Ένωση άγγιξε το γκολ με το σουτ του Ζίνι, επίσης εντός περιοχής, αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 62′ ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ του Ζοάο Μάριο, στο 63′ ο Νίκολιτς έβγαλε τον Κοϊτά για να βάλει τον Γιόβιτς και τελικά αυτός ήταν που άνοιξε το σκορ: Στο 73′ ο Σέρβος φορ πήρε την πάσα του Κουτέσα και με σουτ από το ύψος της περιοχής νίκησε τον Παβλένκα για το 0-1.

Σκορ που δεν έμεινε ως το τέλος πάντως, καθώς στο 88′ ένας άλλος παίκτης που μπήκε επίσης ως αλλαγή, ο Μύθου, με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ζίβκοβιτς έγραψε το 1-1, με τον ΠΑΟΚ να είναι πλέον στην 3η θέση, μία αγωνιστική πριν το τέλος.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (75′ Μπιάνκο), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον (82′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (75′ Μύθου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (71′ Κουτέσα), Κοϊτά (63′ Γιόβιτς), Βάργκα (46′ Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (83′ Μάνταλος).