Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ για την προτελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, με τους γηπεδούχους να καίγονται για τη νίκη προκειμένου να παραμείνουν στη 2η θέση.

Για τους «κιτρινόμαυρους» το παιχνίδι είναι αδιάφορο βαθμολογικά καθώς πριν τρεις μέρες κατέκτησαν το πρωτάθλημα και το κίνητρό τους, πλέον, είναι το γόητρο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές στην 11άδα, όπως είναι λογικό, ξεκουράζοντας κάποιους παίκτες και περιμένει από την ομάδα του να αγωνιστεί με σοβαρότητα και να κυνηγήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Για τους «ασπρόμαυρους», από την άλλη πλευρά, το ματς είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς θέλουν να παραμείνουν στη 2η θέση, με ή χωρίς συγκάτοικο τον Ολυμπιακό, για να πλησιάσουν στην εξασφάλιση μιας θέσης για τα προκριματικά του Champions League.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Βάργκα, Ζίνι.