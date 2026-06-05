Μια άκρως αμφιλεγόμενη κίνηση στη Ρωσία προκαλεί έντονες συζητήσεις ακόμα και μέσα στη χώρα. Ένα δημοφιλές λούνα παρκ στην Αγία Πετρούπολη αποφάσισε να δώσει σε ένα από τα πιο ακραία παιχνίδια του το όνομα του υπερηχητικού πυραύλου «Oreshnik». Πρόκειται για το φονικό όπλο με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, το οποίο η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει ήδη τρεις φορές σε καταστροφικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.



Το παιχνίδι έχει το χαρακτηριστικό σχήμα πυραύλου. Οι τολμηροί επισκέπτες ανυψώνονται επανειλημμένα στον αέρα και στη συνέχεια βυθίζονται σε απότομες, κατακόρυφες πτώσεις που κόβουν την ανάσα. Ωστόσο, η απόφαση να συνδεθεί μια οικογενειακή διασκέδαση με ένα σύμβολο πολέμου και καταστροφής έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, καθώς δεν κρύβουν όλοι την ενόχλησή τους.



«Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Το καλύτερο όνομα γι αυτό θα ήταν το ‘Ρουκέτα’… Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει με τον Oreshnik – ποιος σκέφτηκε αυτό το όνομα;», δήλωσε μια γυναίκα.

Ένας άνδρας που επισκέφθηκε το πάρκο δήλωσε στο Reuters: «Ένα παιδικό παιγνίδι πρέπει να έχει παιδικό όνομα, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη».

Ο πύραυλος Oreshnik, τον ο οποίο η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας το 2024 και, πιο πρόσφατα, τον περασμένο μήνα, έχει εμβέλεια μεγαλύτερη ων 5.000 χιλιομέτρων . Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, αν και δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον ισχυρισμό.



Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Πέμπτη ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον «Ορέσνικ» εναντίον της Ουκρανίας σε πραγματικές συνθήκες μάχης, αλλά τον έχει δοκιμάσει μόνο για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα.



Ανέφερε επίσης ότι τα αποτελέσματα αυτά θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις της Μόσχας σχετικά με την πλήρη χρήση του όπλου στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των αστικών στόχων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.