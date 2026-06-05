Η Γαλλία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση της 11χρονης Λιανά, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν έντονες αντιδράσεις και εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του βασικού υπόπτου.

Περίπου ένα 24ωρο μετά τον εντοπισμό σορού σε αγροτική περιοχή κοντά στη Φλεράνς, στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ η διαδικασία ταυτοποίησης συνεχίζεται. Παράλληλα, οι αποκαλύψεις για το παρελθόν του 41χρονου άνδρα που κρατείται έχουν προκαλέσει κύμα οργής και θλίψης σε ολόκληρη τη χώρα.

Βαρύ πένθος στη Γαλλία μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Λιανά.

Η σορός εντοπίστηκε περίπου 15 χιλιόμετρα από το σχολείο όπου φοιτούσε η 11χρονη, με τις αρχές να αναφέρουν ότι τα ρούχα που βρέθηκαν ήταν παρόμοια με εκείνα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η τοπική κοινωνία στη Φλεράνς παραμένει συγκλονισμένη. Γονείς μαθητών, κάτοικοι και εκπαιδευτικοί μιλούν για μια τραγωδία που έχει βυθίσει την περιοχή στο πένθος.

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει», δήλωσε μητέρα μαθητή στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε πως η κοινότητα ξύπνησε “πληγωμένη” από την τραγική εξέλιξη.

Ποιος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση;

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, πατέρας συμμαθήτριας της Λιανά, θεωρείται ο βασικός ύποπτος στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εργαστεί στο αγρόκτημα όπου βρέθηκε η σορός, ενώ γνώριζε προσωπικά το κορίτσι μέσω του σχολικού περιβάλλοντος.

Η Λιανά εξαφανίστηκε το μεσημέρι της 29ης Μαΐου, λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις αρχές λίγες ώρες αργότερα. Ο ύποπτος έχει παραδεχθεί ότι η 11χρονη επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, ωστόσο υποστηρίζει ότι την άφησε αργότερα στο τοπικό κολυμβητήριο. Οι εισαγγελικές αρχές επισημαίνουν ότι οι καταθέσεις του περιέχουν αντιφάσεις και ασάφειες, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες εναντίον του.

Οι εξελίξεις έχουν στρέψει το ενδιαφέρον και στο ποινικό παρελθόν του 41χρονου, καθώς αποκαλύπτεται ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια.

Η πρώτη καταγγελία κατατέθηκε το 2017 από μητέρα 17χρονης, η οποία διατηρούσε σχέση με τον τότε 32χρονο άνδρα. Η υπόθεση αρχειοθετήθηκε καθώς δεν προέκυπτε ποινικό αδίκημα με βάση την ηλικία της ανήλικης και τα δεδομένα της έρευνας.

Παράλληλα, ο διευθυντής λυκείου της περιοχής ενημέρωσε πρόσφατα τη χωροφυλακή ότι ο Μπαρελά είχε απολυθεί το 2020 από θέση υπαλλήλου συντήρησης λόγω ανάρμοστης σχέσης με μαθήτρια. Οι αρχές εξετάζουν πλέον εκ νέου τα στοιχεία εκείνης της περιόδου.

Υπόθεση απόπειρας βιασμού παιδιού που είχε αρχειοθετηθεί

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί υπόθεση που αφορά καταγγελία για απόπειρα βιασμού παιδιού επτά ετών το 2020. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς οι ιατροδικαστικές εξετάσεις και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν κρίθηκαν επαρκή για τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι γαλλικές δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα επανεξεταστεί.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε κατατεθεί νέα καταγγελία από μητέρα ανήλικου κοριτσιού για επαναλαμβανόμενους βιασμούς που φέρονται να διαπράχθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εννέα μήνες μετά την καταγγελία ο ύποπτος δεν είχε ακόμη κληθεί να καταθέσει.

Μακρόν: «Υπήρξαν δυσλειτουργίες και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες»

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίζει δημόσια ότι υπήρξαν σοβαρές αστοχίες στη διαχείριση της υπόθεσης.

“Αποκαλύφθηκαν κενά που πρέπει να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες”, δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι η γαλλική πολιτεία δεν μπορεί να ισχυριστεί πως όλα λειτούργησαν σωστά.

Στο ίδιο κλίμα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Gérald Darmanin, χαρακτήρισε την υπόθεση “ανείπωτη τραγωδία”, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του για τις εξελίξεις.