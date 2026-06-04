Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Γαλλία μετά τον εντοπισμό σορού παιδιού σε απομονωμένη αγροτική περιοχή, επτά ημέρες μετά την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα και παραμένει ανοιχτή μέχρι την επίσημη ταυτοποίηση.

Οι έρευνες των αρχών, που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη από την ημέρα της εξαφάνισης, φαίνεται να οδηγούνται στο πιο τραγικό σενάριο, ενώ η οικογένεια και η κοινή γνώμη παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ, η σορός εντοπίστηκε από χωροφύλακες σε εγκαταλελειμμένο σιλό σιτηρών στην ανατολική περιοχή του νομού Ζερ, κοντά στην κοινότητα Πουικάσκιε.

#Lyhanna Grande tristesse.

Un corps a été retrouvé cet après-midi, à proximité du lieu de la disparition au sud de Fleurance, entre Mirepoix et Puycasquier dans un silo. Des analyses complémentaires doivent être effectuées afin de savoir s'il s'agit de celui de Lyhanna. La jeune… pic.twitter.com/NI812o5fRh — Switzer Z – 🇨🇭🇮🇱 (@SwitzerUdr) June 4, 2026

Το σημείο βρίσκεται σε απομονωμένη τοποθεσία, περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Φλεράνς, όπου είχαν χαθεί τα ίχνη της 11χρονης, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία των αρχών.

Σοβαρές ενδείξεις, αλλά χωρίς επίσημη ταυτοποίηση

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και φέρει ρούχα παρόμοια με εκείνα που φορούσε η Lyhanna την ημέρα της εξαφάνισής της. Ωστόσο, οι αρχές τονίζουν ότι η ταυτότητα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

🚨🇫🇷 ALERTE | Un corps qui pourrait être celui de Lyhanna vient d’être retrouvé près de Fleurance. (BFMTV) pic.twitter.com/FD6X3nx4Di — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 4, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ οι ερευνητές συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η 11χρονη Lyhanna εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, όταν εθεάθη για τελευταία φορά να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του πατέρα μιας φίλης της, μετά το σχολείο. Από εκείνη τη στιγμή σήμανε συναγερμός, με τις αρχές να εξαπολύουν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 170 χωροφύλακες, ειδικές μονάδες και εθελοντές.

Στο μικροσκόπιο 41χρονος ύποπτος

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Καθώς η έρευνα προχωρά, στο φως έρχονται στοιχεία για το παρελθόν του, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινωνία και επαναφέρουν ερωτήματα για χειρισμούς προηγούμενων υποθέσεων.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και η επίσημη ταυτοποίηση, η υπόθεση της Lyhanna παραμένει ανοιχτή και η χώρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Το ερώτημα αν η σορός που εντοπίστηκε ανήκει πράγματι στη 11χρονη παραμένει αναπάντητο, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη μιας υπόθεσης που έχει ήδη συγκλονίσει τη Γαλλία.