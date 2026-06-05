Για την προσεχή Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αναβλήθηκε η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ηθοποιός βγήκε με περιπολικό από την Ευελπίδων και αφέθηκε ελεύθερη. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η ηθοποιός δεν έφυγε πεζή όπως γίνεται συνήθως, αλλά μέσα σε περιπολικό.

Για τη σύλληψή της υπό την επήρεια αλκοόλ μίλησε η Έλενα Τοπαλίδου στην εκπομπή «Το Πρωινό», τονίζοντας πως ήταν μία ατυχία και πως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν. Συνέβη και σε μένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε απ’ τα λάθη μας. Θα μάθω. Παρακαλώ πάρα πολύ να προστατέψουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι. Από όλους όσοι με σέβονται και όσοι με αγαπούν, παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Αυτά ήθελα να πω τώρα. Θα τα πούμε άλλη ώρα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Προς τους ανθρώπους που με σέβονται και πιστεύω ότι με σέβονται, με αγαπούν, το έχουν δείξει, οπότε ας σεβαστούν και την ατυχία μου», σημείωσε η Έλενα Τοπαλίδου στον ΑΝΤ1.