Πολεμικό σκηνικό επικρατεί στον Κόλπο του Ομάν, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία. Το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε «πυραύλους προειδοποίησης» εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα και προχωρούν σε αυθαίρετες συλλήψεις εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων στην περιοχή.



Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον διαψεύδει κατηγορηματικά το επεισόδιο, ανεβάζοντας την ένταση κατακόρυφα.



Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, αναφέρει ότι “τα εχθρικά αντιτορπιλικά DDG-103 και DDG-8 εγκατέλειψαν τη θάλασσα του Ομάν για να κατευθυνθούν προς τον Ινδικό Ωκεανό (…) έπειτα από πυρά πυραύλων προειδοποίησης”, σε ημερομηνία που δεν διευκρινίστηκε.

Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ιράν.



“Οι ιρανικές δυνάμεις ΔΕΝ επιτέθηκαν ούτε άνοιξαν πυρ σε πλοία του ΠΝ των ΗΠΑ. Αν αυτό είχε συμβεί, θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός” που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, ανέφερε η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom), σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X.



Νωρίτερα, η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή Ινδίας-Ειρηνικού ανέφερε πως αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν το πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T DAVINA, το οποίο τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, στον Ινδικό ωκεανό στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.