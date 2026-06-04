Το φαινόμενο των γιατρών που αποστασιοποιούνται όταν η κατάσταση της υγείας ενός ασθενούς φτάνει σε οριακό σημείο έφερε στο προσκήνιο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ανοίγοντας έναν μεγάλο διάλογο για την ιατρική ηθική στην Ελλάδα.



Μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην προσωπική περιπέτεια της μητέρας του με τον καρκίνο, εστιάζοντας στην ανάγκη για ουσιαστική υποστήριξη των συγγενών.

Η καταγγελία για την εξαφάνιση των γιατρών

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στάθηκε ιδιαίτερα στην επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό, τονίζοντας το κενό που δημιουργείται όταν οι συγγενείς μένουν χωρίς καθοδήγηση στις δύσκολες φάσεις της ασθένειας.

«Είναι πολύ σημαντικό και οι γιατροί να είναι δίπλα μας. Και όχι όταν το πράγμα παίρνει μια μη αναστρέψιμη πορεία να εξαφανίζονται από τα τηλέφωνα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την καθημερινότητα με έναν άνθρωπο που νοσεί και τις πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν:

«Από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε τις παρενέργειες που μπορεί να είναι ένας εμετός, θες τον γιατρό να στο πει. Όταν ο γιατρός θεωρεί ότι στο έχει πει πέντε φορές και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο, μετά είσαι μόνος σου με έναν άνθρωπο αβοήθητο. Οι γιατροί πρέπει να είναι δίπλα μας, γιατί αυτό χρειαζόμαστε».

Η αλλαγή ιατρού την κρίσιμη στιγμή

Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά για το αν ο ίδιος βίωσε αυτή την κατάσταση, η απάντηση ήταν καταφατική, αποκαλύπτοντας την απόφαση που αναγκάστηκε να πάρει η οικογένεια προκειμένου να έχει την αυτονόητη ιατρική κάλυψη.

«Ναι, το έζησα», επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και κατέληξε: «Και αναγκαστήκαμε και πήγαμε σε έναν άλλο γιατρό, μόνο και μόνο για να σηκώνει το τηλέφωνο, όχι για να κάνει καλά τη μάνα μου».