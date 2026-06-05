Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε εργάτης οικοδομών σε πάρκο του Λονδίνου, όταν εντόπισε μια «ανατριχιαστική» χρονοκάψουλα που περιείχε ένα παράξενο μήνυμα σχετικό με ιπποδρομιακό στοίχημα. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια του έργου αναγέννησης του Κρίσταλ Πάλας Παρκ, προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Κρατσιούν Μάριους Ντόριν εργαζόταν στο έργο όταν βρήκε μια κάψουλα που περιείχε μια ασυνήθιστη στοιχηματική συμβουλή. Κρυμμένο κάτω από ένα άγαλμα, το εύρημα περιλάμβανε ένα σημείωμα, παλιά νομίσματα και οδηγίες προς τον άνθρωπο που θα το έβρισκε να στοιχηματίσει σε ένα άλογο του οποίου το όνομα θα μπορούσε να συνδεθεί με τον Άγιο Βασίλη.

Σε μια εντυπωσιακή σύμπτωση, ένα άλογο με την ονομασία «Christmas Day» συμμετέχει στο φετινό Ντέρμπι του Έπσομ, το οποίο διεξάγεται το Σάββατο στο Έπσομ Ντάουνς, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Ντόριν βρήκε τη χρονοκάψουλα τον Απρίλιο και την παρέδωσε αμέσως στον υπεύθυνο του εργοταξίου, Τζος Σμολς. «Ήταν πολύ συναρπαστικό», δήλωσε ο Σμολς. «Ένιωσα σαν παιδί ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το να βρεις ένα κομμάτι ιστορίας σαν αυτό και να συνδέεται τόσο καλά με το άλογο της φετινής χρονιάς, ήταν κάπως ανατριχιαστικό».

Η ανακάλυψη έγινε ενώ οι εργαζόμενοι συμμετείχαν στις εργασίες ανάπλασης του πάρκου. Κατά τη μετακίνηση του αγάλματος του Σερ Τζόζεφ Πάξτον, του βικτωριανού σχεδιαστή που κατασκεύασε το Κρίσταλ Πάλας μεταξύ 1850 και 1851, η ομάδα εντόπισε ένα σημείωμα τυλιγμένο σε πλαστικό.

Μέσα στη χρονοκάψουλα βρέθηκαν επίσης έξι παλιά νομίσματα, τέσσερα σελίνια και δύο μισές κορώνες, τα οποία σήμερα έχουν αξία περίπου 10 λιρών. Σύμφωνα με το σημείωμα, τα χρήματα προέρχονταν από κέρδη που είχαν αποκομιστεί από στοίχημα σε άλογο με το όνομα «Santa Claus» στο Ντέρμπι του Έπσομ.

Ο συντάκτης του σημειώματος παραμένει άγνωστος, ωστόσο είχε αφήσει σαφείς οδηγίες προς όποιον ανακάλυπτε τη χρονοκάψουλα στο μέλλον: να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να ποντάρει σε ένα άλλο άλογο με παρόμοιο εορταστικό όνομα.

Η ανακάλυψη κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του Σμολς, ο οποίος μεγάλωσε σε περιβάλλον συνδεδεμένο με τις ιπποδρομίες. Όπως εξήγησε, ο θείος του ήταν προπονητής αγωνιστικών αλόγων και ο ίδιος παρακολουθούσε περίπου δύο αγώνες κάθε χρόνο. «Έτσι, αυτό το σημείωμα προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον», ανέφερε.

Από περιέργεια, ο Σμολς αναζήτησε τις συμμετοχές των τελευταίων ετών, χωρίς να εντοπίσει άλλο άλογο με χριστουγεννιάτικο όνομα. «Απίστευτα, υπάρχει ένα άλογο στο φετινό Ντέρμπι που ονομάζεται “Christmas Day”», δήλωσε.

Συνεχίζοντας την έρευνά του, ανακάλυψε ακόμη μία αξιοσημείωτη σύμπτωση. «Αφού άρχισα να ψάχνω περισσότερο, διαπίστωσα ότι ο προπονητής του “Santa Claus” ήταν ένας άνθρωπος που λεγόταν Βίνσεντ Ο’Μπράιεν, ενώ ο προπονητής του “Christmas Day” είναι ο Έινταν Ο’Μπράιεν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άμεση σχέση, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον», είπε.

Λίγο μετά την ανάγνωση του σημειώματος, ο Σμολς τοποθέτησε στοίχημα 20 λιρών στο «Christmas Day». «Ελπίζω να κερδίσει το Σάββατο και να βγάλουν όλοι λίγα χρήματα», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Μπρόμλεϊ, Κριστίν Χάρις, ακολούθησε επίσης το παράδειγμά του, τοποθετώντας στοίχημα 15 λιρών στο ίδιο άλογο. Τυχόν κέρδη πρόκειται να διατεθούν στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχει επιλέξει.

Η ανακάλυψη έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη επιστημόνων σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του Κρίσταλ Πάλας από τους Βικτωριανούς μέσα σε μόλις 190 ημέρες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το τεράστιο γυάλινο κτίριο πρωτοπόρησε στη χρήση πανομοιότυπων παξιμαδιών και βιδών, τα οποία κατασκευάζονταν μαζικά από μηχανές με τυποποιημένο μέγεθος και σχήμα.

Πριν από αυτή την καινοτομία, τα παξιμάδια και οι βίδες κατασκευάζονταν χειροποίητα με ιδιαίτερα χρονοβόρο τρόπο και κανένα εξάρτημα δεν ήταν ακριβώς ίδιο με κάποιο άλλο. Το Κρίσταλ Πάλας σχεδιάστηκε από τον διακεκριμένο Άγγλο αρχιτέκτονα Σερ Τζόζεφ Πάξτον και ανεγέρθηκε στο Χάιντ Παρκ με κόστος 80.000 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε σχεδόν 10 εκατομμύρια λίρες.