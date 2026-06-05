Μία από τις πιο ανατριχιαστικές ιστορίες φιλανθρωπικής απάτης, που ξεκίνησε ως ένα συγκινητικό μάθημα ζωής και κατέληξε σε ένα σκοτεινό θρίλερ, έρχεται ξανά στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ του BBC «The Mother of All Cons». Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μέγκαν Μπάρι, η έφηβη που συγκίνησε τη Βρετανία ισχυριζόμενη ότι έδινε μάχη με όγκο στον εγκέφαλο, δημιουργώντας μια οργάνωση-μαμούθ που τελικά αποδείχθηκε ένα απέραντο ψέμα.



Το 2012, η Μέγκαν και η μητέρα της, Τζιν Ο’ Μπράιαν, ίδρυσαν τη φιλανθρωπική οργάνωση «Believe in Magic». Σκοπός της ήταν να χαρίσει χαμόγελα σε βαριά άρρωστα παιδιά. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκλονιστική. Το παγκοσμίου φήμης συγκρότημα One Direction στήριξε ανοιχτά την προσπάθεια, ενώ ο τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον αποθέωσε δημόσια τη Μέγκαν.



Τα σύννεφα άρχισαν να πυκνώνουν όταν η οργάνωση ζήτησε 120.000 λίρες για μια επείγουσα θεραπεία της Μέγκαν στις ΗΠΑ. Υποψιασμένοι γονείς παιδιών με πραγματικές ασθένειες εντόπισαν ασυνέπειες. Ένας ιδιωτικός ερευνητής αποκάλυψε το πρώτο μεγάλο σοκ.

What happened to girl who faked brain tumour to fool celebrities into donating £400k for Disney trips https://t.co/GVwuEFG4b7 pic.twitter.com/IG709PxYD8 — LADbible (@ladbible) June 4, 2026

Αντί για νοσοκομείο, η 23χρονη βρισκόταν σε θεματικό πάρκο της Disney. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν τεράστιες οικονομικές μαύρες τρύπες στα ταμεία της οργάνωσης.

Η τραγική ανατροπή γράφτηκε το 2018, όταν η Μέγκαν πέθανε ξαφνικά στα 23 της χρόνια. Η ιατροδικαστική εξέταση άφησε άναυδη την κοινή γνώμη. Ο εγκέφαλός της ήταν απολύτως φυσιολογικός και δεν είχε νοσήσει ποτέ από καρκίνο. Ο θάνατός της οφειλόταν σε καρδιακή αρρυθμία σχετιζόμενη με λιπώδη νόσο του ήπατος.



Η έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών έδειξε ότι η Μέγκαν ίσως ήταν το μεγάλο θύμα και όχι ο θύτης, «φωτογραφίζοντας» το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου από την πλευρά της μητέρας της. Η Τζιν Ο’ Μπράιαν αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τις υποψίες αποκρουστικές.



Η «Believe in Magic» έκλεισε οριστικά το 2020. Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ένα ανοιχτό κοινωνικό τραύμα, υπενθυμίζοντας πώς η τυφλή εμπιστοσύνη και η ανάγκη για προσφορά μπορούν μερικές φορές να γίνουν αντικείμενο της πιο σκληρής εκμετάλλευσης.

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