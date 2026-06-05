Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), μετά την ανησυχητική αύξηση διαρροής αέρα σε ρωσική μονάδα του διαστημικού εργαστηρίου, γεγονός που οδήγησε τη NASA να ενεργοποιήσει προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας για ενδεχόμενη έκτακτη εκκένωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, οι αστροναύτες της αποστολής Crew-12 έλαβαν εντολή να μετακινηθούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX, το οποίο παραμένει συνδεδεμένο με τον σταθμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Η NASA ζήτησε από τους αστροναύτες να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους

Η οδηγία εκδόθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών της NASA ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, ενώ παράλληλα το ρωσικό πλήρωμα συνεχίζει τις προσπάθειες εντοπισμού και περιορισμού της διαρροής.

ISS astronauts shelter in spacecraft for possible evacuation following leak reports https://t.co/7CkytCG2H2 — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

Οι αστροναύτες κλήθηκαν να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι στιγμής εντολή εγκατάλειψης του σταθμού.

Το πλήρωμα της αποστολής Crew-12 αποτελείται από τέσσερα μέλη: δύο Αμερικανούς αστροναύτες, μία Γαλλίδα αστροναύτη και έναν Ρώσο κοσμοναύτη.

Η διαρροή εντοπίζεται στη ρωσική μονάδα Zvezda

Η ανησυχία επικεντρώνεται στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών Zvezda, ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται στο επίκεντρο τεχνικών ερευνών εδώ και μήνες, καθώς μικρές διαρροές αέρα είχαν καταγραφεί επανειλημμένα στο παρελθόν.

Μέχρι πρόσφατα οι απώλειες πίεσης θεωρούνταν ελεγχόμενες και δεν προκαλούσαν σοβαρή ανησυχία. Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που επικαλείται το Reuters, η κατάσταση άλλαξε τη Δευτέρα, όταν καταγράφηκε αισθητή αύξηση της διαρροής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ενεργοποίηση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων από τις τεχνικές ομάδες του σταθμού.

Συνεχής συνεργασία NASA και Roscosmos

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες κοινές διαστημικές αποστολές των δύο χωρών.

Οι ειδικοί εξετάζουν εδώ και καιρό τα αίτια των επαναλαμβανόμενων διαρροών στη μονάδα Zvezda και αναζητούν μόνιμες λύσεις για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ασφάλειας του σταθμού. Ο ISS, ο οποίος έχει συνολικό μέγεθος συγκρίσιμο με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, φιλοξενεί μόνιμα διεθνή πληρώματα και αποτελεί εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες το σημαντικότερο εργαστήριο επιστημονικής έρευνας σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα

Παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου και την προετοιμασία για πιθανή εκκένωση, η NASA ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για προληπτική διαδικασία και όχι για κατάσταση άμεσου κινδύνου. Οι εργασίες εντοπισμού της πηγής της διαρροής συνεχίζονται, ενώ οι μηχανικοί παρακολουθούν διαρκώς τα επίπεδα πίεσης στον σταθμό ώστε να αξιολογούν σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ασφάλεια του πληρώματος έχει τεθεί σε άμεσο κίνδυνο, ωστόσο οι διαστημικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να αποκατασταθεί οριστικά το πρόβλημα.