Η NASA παρουσίασε λεπτομέρειες για τα ρομποτικά σκάφη προσεδάφισης, τα ιπτάμενα drones και τα ειδικά οχήματα που σχεδιάζει να αποστείλει στη Σελήνη, στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος δημιουργίας μόνιμης σεληνιακής βάσης.

Ανάμεσα στις εταιρείες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των συστημάτων βρίσκεται και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιστρέψουν αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2028, την ώρα που η Κίνα προχωρά παράλληλα με το δικό της φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα.

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα και ο νέος διαστημικός αγώνας

Η NASA βρίσκεται σε ανοιχτό ανταγωνισμό με το Πεκίνο για το ποια χώρα θα επαναφέρει πρώτη ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η Κίνα σχεδιάζει αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2030, ενώ πρόσφατα εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23 προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 20 δισ. δολαρίων για την κατασκευή βάσης στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032, με χρήση πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Το σχέδιο “Ignition Moon Base” και οι τρεις φάσεις

Το πρόγραμμα «Ignition Moon Base» χωρίζεται σε τρία στάδια.

Αρχικά, η NASA θα αποστείλει ρομποτικούς προσεδαφιστές και drones για χαρτογράφηση και εξερεύνηση του δύσβατου σεληνιακού εδάφους.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ειδικά οχήματα μεταφοράς για αστροναύτες, επιστημονικό εξοπλισμό και συστήματα επικοινωνιών.

Η NASA ανακοίνωσε ότι συμβόλαια ανέλαβαν οι εταιρείες Blue Origin, Intuitive Machines και Astrobotic.

Ο προσεδαφιστής «Endurance» της Blue Origin θα διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης και ακριβούς προσεδάφισης, ενώ το σκάφος Griffin-1 της Astrobotic προγραμματίζεται να προσγειωθεί στον κρατήρα Nobile, κοντά στον νότιο πόλο.

Μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη έως το 2032

Η ρομποτική εξερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029, με συνολικά 25 εκτοξεύσεις και περίπου 4 τόνους φορτίου να μεταφέρονται στη Σελήνη.

Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης και ηλιακών συστημάτων.

Ο τελικός στόχος της NASA είναι έως το 2032 να έχουν δημιουργηθεί ημιμόνιμες κατοικίες, ώστε άνθρωποι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στη Σελήνη.

Τα ειδικά rover θα επιτρέπουν μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων στην επιφάνειά της.

Ο πάγος νερού και ο ρόλος της SpaceX

Ο νότιος πόλος της Σελήνης θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ο παγωμένος νερός που υπάρχει στην περιοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή πόσιμου νερού και οξυγόνου.

Ωστόσο, το σχέδιο εξαρτάται από την ανάπτυξη αξιόπιστου διαστημοπλοίου μεταφοράς αστροναυτών.

Η SpaceX του Έλον Μασκ έχει αναλάβει την κατασκευή του Starship Human Landing System, όμως το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.

«Το κρίσιμο σημείο είναι η ασφαλής κάθοδος των αστροναυτών στην επιφάνεια», δήλωσε ο δρ Σίμιον Μπάρμπερ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει έντονη πολιτική πίεση γύρω από το πρόγραμμα.