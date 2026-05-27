Η NASA παρουσίασε λεπτομέρειες για τα ρομποτικά σκάφη προσεδάφισης, τα ιπτάμενα drones και τα ειδικά οχήματα που σχεδιάζει να αποστείλει στη Σελήνη, στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος δημιουργίας μόνιμης σεληνιακής βάσης.

Ανάμεσα στις εταιρείες που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη των συστημάτων βρίσκεται και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

“Congratulations @BlueOrigin and we are looking forward to this partnership to deliver the first lunar terrain vehicle (LTV) as part of @NASAMoonBase program.”



Moon Base program executive Carlos García-Galán congratulates the recipient of the LTV delivery award. pic.twitter.com/lPQPedXql0 — NASA (@NASA) May 26, 2026

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιστρέψουν αστροναύτες στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ το 2028, την ώρα που η Κίνα προχωρά παράλληλα με το δικό της φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα.

Ο ανταγωνισμός με την Κίνα και ο νέος διαστημικός αγώνας

Η NASA βρίσκεται σε ανοιχτό ανταγωνισμό με το Πεκίνο για το ποια χώρα θα επαναφέρει πρώτη ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η Κίνα σχεδιάζει αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη έως το 2030, ενώ πρόσφατα εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23 προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong.

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 20 δισ. δολαρίων για την κατασκευή βάσης στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032, με χρήση πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε πως οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Copy, Moon Joy(rides)!



Over the next 18 months, our selected providers – Astrolab and Lunar Outpost – will finalize designs for Moon rovers that astronauts will drive to travel, transport supplies, and support remote operations. https://t.co/K9iQzBwrwE pic.twitter.com/4SxRaLNtJo — NASA (@NASA) May 26, 2026

Το σχέδιο “Ignition Moon Base” και οι τρεις φάσεις

Το πρόγραμμα «Ignition Moon Base» χωρίζεται σε τρία στάδια.

Αρχικά, η NASA θα αποστείλει ρομποτικούς προσεδαφιστές και drones για χαρτογράφηση και εξερεύνηση του δύσβατου σεληνιακού εδάφους.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ειδικά οχήματα μεταφοράς για αστροναύτες, επιστημονικό εξοπλισμό και συστήματα επικοινωνιών.

Η NASA ανακοίνωσε ότι συμβόλαια ανέλαβαν οι εταιρείες Blue Origin, Intuitive Machines και Astrobotic.

We have awarded @AstroLab_Space with a lunar terrain vehicle award. Their Crewed Lunar Vehicle is a rover designed to transport astronauts and supplies across the lunar surface.



This vehicle will be deployed to the Moon by 2028 through our commercial lunar payload services… pic.twitter.com/5DvOc41ZyJ — NASA (@NASA) May 26, 2026

Ο προσεδαφιστής «Endurance» της Blue Origin θα διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης και ακριβούς προσεδάφισης, ενώ το σκάφος Griffin-1 της Astrobotic προγραμματίζεται να προσγειωθεί στον κρατήρα Nobile, κοντά στον νότιο πόλο.

Μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη έως το 2032

Η ρομποτική εξερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029, με συνολικά 25 εκτοξεύσεις και περίπου 4 τόνους φορτίου να μεταφέρονται στη Σελήνη.

Στη δεύτερη φάση προβλέπεται η εγκατάσταση ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης και ηλιακών συστημάτων.

The second @NASAMoonBase mission will fly cargo to the lunar surface aboard the @Astrobotic Griffin lander and the third will deliver payloads chosen through open competition as well as international partners.



Both missions are targeted to launch before the end of 2026. pic.twitter.com/Hr3yZa3LMo — NASA (@NASA) May 26, 2026

Ο τελικός στόχος της NASA είναι έως το 2032 να έχουν δημιουργηθεί ημιμόνιμες κατοικίες, ώστε άνθρωποι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στη Σελήνη.

Τα ειδικά rover θα επιτρέπουν μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων στην επιφάνειά της.

LIVE: We're sharing the latest updates on @NASAMoonBase, our lunar habitat where astronauts will work and live. https://t.co/7oWZYx0GYx — NASA (@NASA) May 26, 2026

Ο πάγος νερού και ο ρόλος της SpaceX

Ο νότιος πόλος της Σελήνης θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ο παγωμένος νερός που υπάρχει στην περιοχή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή πόσιμου νερού και οξυγόνου.

Ωστόσο, το σχέδιο εξαρτάται από την ανάπτυξη αξιόπιστου διαστημοπλοίου μεταφοράς αστροναυτών.

Η SpaceX του Έλον Μασκ έχει αναλάβει την κατασκευή του Starship Human Landing System, όμως το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα.

«Το κρίσιμο σημείο είναι η ασφαλής κάθοδος των αστροναυτών στην επιφάνεια», δήλωσε ο δρ Σίμιον Μπάρμπερ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει έντονη πολιτική πίεση γύρω από το πρόγραμμα.