Σε μια αποστολή που σηματοδοτεί νέα εποχή για τις επανδρωμένες πτήσεις στο διάστημα, το πλήρωμα του Artemis II επέστρεψε στη Γη έχοντας στις αποσκευές του εντυπωσιακό οπτικό υλικό. Οι τέσσερις αστροναύτες της NASA παρέμειναν για περίπου δέκα ημέρες στο διάστημα, καταγράφοντας εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική παραγωγή, παρότι τραβήχτηκαν με απλό εξοπλισμό, όπως φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης, η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα επιπλέον φωτογραφίες του πλανήτη μας, τραβηγμένες από τεράστια απόσταση, προσφέροντας μια σπάνια οπτική της Γης μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος.

«Αναπολούμε τις ξεχωριστές εικόνες του πλανήτη μας που κατέγραψε το πλήρωμα της αποστολής Artemis II κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Σελήνη. Καθώς πετούσαν γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα βρισκόταν σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη στο πιο απομακρυσμένο σημείο του ταξιδιού, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταρρίψει η αποστολή Apollo 13 το 1970» αναφέρει σε ανάρτησή της η Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

This Earth Day, see our planet as our Artemis II astronauts saw it with these new images from the mission. — NASA (@NASA) April 22, 2026

Όπως υπογραμμίζεται στο ίδιο μήνυμα: «Όσο μακριά κι αν φτάσουμε, θα θυμόμαστε πάντα από πού προήλθαμε». Μέσα στο απέραντο σκοτάδι του διαστήματος, η Γη ξεχωρίζει με τις μπλε και λευκές αποχρώσεις της, θυμίζοντα, σύμφωνα με τη NASA, ένα φωτεινό «χαμόγελο».

Seeing Earth from this unique perspective reminds us how special our home planet is. — NASA Earth (@NASAEarth) April 22, 2026

Παράλληλα, σχετική δημοσίευση έκανε και η αστροναύτης της αποστολής, Κριστίνα Κοχ. Η ίδια ανάρτησε βίντεο που κατέγραψε με ένα iPhone μέσα από τα παράθυρα του διαστημικού σκάφους Orion, κατά τη δεύτερη ημέρα της αποστολής. Τη στιγμή της λήψης, το Orion απείχε περίπου 54.400 χιλιόμετρα από τη Γη, καταγράφοντας μοναδικές εικόνες από το διάστημα.