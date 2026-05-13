Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο γεύμα της ομάδας για να εμψυχώσει τους παίκτες, λίγες ώρες πριν το 5ο και τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θα πρέπει να κάνουν τρίτη εκτός έδρας νίκη επί των Ισπανών για να προκριθούν στο Final Four που θα γίνει στην έδρα τους και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ταξίδεψε, αν και τιμωρημένος από τη Euroleague, στη Βαλένθια.

Ο Γιαννακόπουλος είναι δίπλα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και την Τετάρτη (13/5) έδωσε το παρών στο γεύμα, με την ΚΑΕ να ανεβάζει και το σχετικό βίντεο στα social media.

«Παρά το γεγονός ότι του έχει απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρευρεθεί στην κρίσιμη αποψινή αναμέτρηση, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των παικτών και του προπονητικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μάλιστα, έδωσε το «παρών» στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλους και να τους εμψυχώσει λίγες ώρες πριν από το Game 5 με τη Valencia Basket», ανέφερε η ΚΑΕ στην ανάρτησή της.