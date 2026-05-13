Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαλένθια ενόψει του κρίσιμου Game 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια, ωστόσο όλα δείχνουν πως δεν θα δώσει το «παρών» στη Roig Arena, καθώς η τιμωρία που του έχει επιβληθεί από τη EuroLeague εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά της ισπανικής ομάδας, δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει οποιαδήποτε εξαίρεση για τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού, παρά την παρουσία του στην πόλη. Οι άνθρωποι της Βαλένθια ξεκαθαρίζουν πως ο Γιαννακόπουλος δεν διαθέτει ούτε εισιτήριο ούτε διαπίστευση για την αναμέτρηση και, κατά συνέπεια, δεν έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο.

Παράλληλα, από την ισπανική πλευρά τονίζεται πως δεν έχει προβλεφθεί κάποια επιπλέον ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς θεωρούν δεδομένο πως δεν θα υπάρξει προσπάθεια παρουσίας του στη Roig Arena. Άλλωστε, όπως εκτιμούν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να επιφέρει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις από τη EuroLeague, με κίνδυνο επέκτασης της τιμωρίας και πιθανή απουσία ακόμη και από το Final Four, σε περίπτωση πρόκρισης του Παναθηναϊκού.