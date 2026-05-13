Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story αποθέωσε τον δικηγόρο του λέγοντας πως του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο στο Game 5 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στην Ισπανία.

Χθες ανέβασε σχετικό story από την Ισπανία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε τι θα γίνει…».Μια μέρα μετά, την Τετάρτη 13 Μάη, δηλαδή την ημέρα του αγώνα ανέβασε ένα video στο story του στο instagram και αποθέωσε τον δικηγόρο λέγοντας του πως του βρήκε τρόπο να μπει στο γήπεδο.

«Αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με @ρχ!δι:… Πως μου βρήκες τρόπο να μπω στο ματς σήμερα ρε; Eίσαι ο καλύτερος».

Βέβαια, η όλη κουβέντα έγινε σε σαρκαστικό κλίμα, με γέλια από όλη την αποστολή, αλλά και από τον ίδιο τον Γιαννακόπουλο. Έτσι, παραμένει άγνωστο το αν πράγματι θα βρεθεί στο γήπεδο για να δει το ματς με τη Βαλένθια.

Θυμίζουμε, πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί με ποινή τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 των Playoffs μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού.