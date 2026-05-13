Αφού έκανε δύο μεγάλες υπερβάσεις στη «Roig Arena», με τη συνολική του εικόνα τόσο στο Game 3 όσο και στο Game 4, γκρέμισε ό,τι με τόσο κόπο είχε χτίσει και τώρα καλείται να κερδίσει ξανά στην Ισπανία, αν θέλει να προκριθεί στο Final 4 που διεξάγεται στην έδρα του. Πλέον, ο Παναθηναϊκός καλείται να παρουσιαστεί όπως απαιτείται σε όλους τους τομείς για να πάρει την πρόκριση. Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι στο οποίο καλείται να εκτίσει την τιμωρία του, ενώ ζήτησε από τη Βαλένθια να του επιτραπεί η είσοδος, με την ισπανική ομάδα να διατηρεί προς το παρόν αρνητική στάση. Δεν αλλάζει κάτι με τον Σλούκα (9.6 π., 5.1 ασίστ), ο οποίος έχει χάσει όλη τη σειρά λόγω τραυματισμού και έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τη θεραπεία του. Πέρα από τον αρχηγό, δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο άλλο αγωνιστικό πρόβλημα για τους «πράσινους».

Μετά τα δύο χαμένα παιχνίδια στην έδρα της, οι περισσότεροι θεωρούσαν πως η σειρά θα τελείωνε στο ΟΑΚΑ, είτε στο Game 3 είτε το αργότερο στο Game 4. Η αντίδραση της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ, όμως, ανέδειξε το μέταλλο από το οποίο είναι φτιαγμένη, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2, αρχικά με το 87-91 του τρίτου αγώνα και στη συνέχεια με το 86-89 του τέταρτου. Πλέον, η σειρά επέστρεψε στην έδρα της Βαλένθια, την οποία θα προσπαθήσει αυτήν τη φορά να αξιοποιήσει, ώστε να πανηγυρίσει την πρόκριση στο Final 4 έπειτα από μία επική ανατροπή. Συνέχισε κανονικά τις υποχρεώσεις της στην ACB, γνωρίζοντας την ήττα την Κυριακή με 86-88 από τη Μπασκόνια, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τραυματίστηκε ο Κι (5.9 π., 3.4 ριμπ.), αλλά του έχει τοποθετηθεί προστατευτική μάσκα. Ο Μπαντιό πήρε ανάσες στο πρωτάθλημα, ενώ ο Πουέρτο (5.2 π., 2.5 ριμπ.), που τραυματίστηκε στο Game 3, θα παραμείνει εκτός. Ο Κι θα δοκιμάσει την κατάστασή του πριν από το τζάμπολ. Διαιτητές της αναμέτρησης οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και τον Μίλαν Νέντοβιτς.