Χαμός στην Ισπανία ως προς το στο Game 5 (13/5, 22:00, Νovasports Prime) της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, με τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας των Ισπανών να πατάνε πάνω στην τεράστια ζήτηση.

Τρομερή αισχροκέρδεια παρατηρείται από πλευράς Ισπανών πριν το Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με την Las Provincias, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας πουλούν τα εισιτήρια τους στην μαύρη αγορά και εκεί οι τιμές φτάνουν μέχρι έως και τα 400 ευρώ.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 180 και φτάνουν μέχρι και τα 400. Γενικότερα είναι ένα σπάνιο φαινόμενο αυτό για ισπανική ομάδα μπάσκετ ενώ το γήπεδο της Βαλένθια αναμένεται να είναι κατάμεστο.