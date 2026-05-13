Ο Χαβιέρ Αγκίρε έχει τόσο τον Ορμπελίν Πινέδα όσο και τον Χόρχε Σάντσες στην προεπιλογή του Μεξικού για το Μουντιάλ.

Στην προεπιλογή των 55 παικτών του Μεξικού για την τελική φάση του Μουντιάλ είναι και ο Ορμπελίν Πινέδα της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ (90 συμ., 12 γκολ) και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ (56 συμ., 3 γκολ). Είναι άλλωστε 2 παίκτες που καλούνται συχνά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους.

Ο προπονητής των Μεξικανών, Χαβιέρ Αγκίρε ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/05) την προεπιλογή των 55 παικτών. Η τελική αποστολή θα έχει 23-26 ποδοσφαιριστές και θα γνωστοποιηθεί μέχρι και την 1η Ιουνίου.