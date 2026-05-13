Ένας γαμπρός από την πολιτεία του Μίσιγκαν καταδικάστηκε σε κάθειρξη τουλάχιστον 30 ετών, αφού σκότωσε τον καλύτερό του φίλο τη νύχτα του γάμου του, παρασύροντάς τον με το SUV του έπειτα από καβγά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 24χρονος, James Shirah, εμφανίστηκε δακρυσμένος στο δικαστήριο και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον στενό του φίλο και κουμπάρο Terry Taylor, 29 ετών. «Θα λυπάμαι για πάντα. Δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου εκείνο το βράδυ», είπε κατά την ακροαματική διαδικασία.

NEW: Michigan man starts bawling as he is sentenced to at least 30 years in prison for murdering his best friend on his wedding night.



24-year-old Michigan James Shirah killed his friend and groomsman Terry Taylor, 29, by deliberately hitting him with an SUV.



Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη δεξίωση του γάμου στο Flint στις 30 Αυγούστου 2024. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει αλκοόλ και διαπληκτίστηκαν έντονα για άγνωστο λόγο. Ο Shirah έφυγε αρχικά από το σημείο με το όχημά του, όμως περίπου ένα λεπτό αργότερα επέστρεψε και παρέσυρε τον Taylor, εκτοξεύοντάς τον στον αέρα.

Ο Taylor, πατέρας τεσσάρων παιδιών και αρραβωνιασμένος, υπέκυψε στα τραύματά του. Η ξαδέλφη του θύματος, Eren Taylor, περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή που έφτασε στο σημείο. «Το μόνο που έβλεπα ήταν αίμα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την εικόνα των διασωστών να προσπαθούν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ. Απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο, δήλωσε: «Ελπίζω να σε τιμωρήσουν όσο περισσότερο γίνεται».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι το δυστύχημα δεν ήταν σκόπιμο, ωστόσο οι εισαγγελείς τόνισαν ότι ο Shirah είχε χρόνο να σκεφτεί πριν επιστρέψει στο σημείο με το SUV του.

Ο δικαστής, Khary L. Hanible, ανέφερε κατά την ανακοίνωση της ποινής: «Κύριε Shirah, πιστεύω ότι δεν είστε εγκληματίας. Είστε, ωστόσο, φονιάς».

Το δικαστήριο της κομητείας Genesee County τον καταδίκασε σε 30 έως 45 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, καθώς και σε επιπλέον ποινές για οδήγηση χωρίς άδεια που οδήγησε σε θάνατο και εγκατάλειψη σκηνής δυστυχήματος. Οι ποινές θα εκτίονται ταυτόχρονα.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρίσκονταν συγγενείς τόσο του θύματος όσο και του κατηγορούμενου.

Η σύζυγος του Shirah, Savanah Collier, δήλωσε ξεχωριστά «μη αμφισβήτηση» σε κατηγορία υπόθαλψης μετά το περιστατικό και αναμένεται να καταδικαστεί στις 26 Μαΐου.