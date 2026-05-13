Με αιχμή τα νέα επεισόδια στο ΑΠΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη γραμμή της κυβέρνησης στα ζητήματα ασφάλειας στα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για «κατάργηση του ασύλου ανομίας», ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και επιτάχυνση μέτρων πρόληψης όπως κάμερες και τουρνικέ, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3.

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο για τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση όσο και για την υπόθεση του «πόθεν έσχες», ενώ υπερασπίστηκε συνολικά την κυβερνητική πολιτική σε ασφάλεια, εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια πρόωρων εκλογών, επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα αποτελέσματά της έως το 2027 και έστειλε μήνυμα ότι «η εφαρμογή του νόμου και η ασφάλεια πρέπει να μπαίνουν πάνω από τις ιδεοληψίες».

Με επίκεντρο τα πρόσφατα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησης στο ζήτημα της ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια απαιτεί αυστηρή εφαρμογή του νόμου, ισχυρή αστυνομική παρουσία και ενίσχυση των προληπτικών μέτρων. Όπως ανέφερε, οι εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν «θλιβερές», σημειώνοντας μάλιστα πως προσωπικά, ως απόφοιτος δημόσιου πανεπιστημίου, αποτέλεσαν έναν από τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν «η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει ουσιαστικά βήματα» στο συγκεκριμένο πεδίο, αναφερόμενος κυρίως στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου το 2019 και στις δεκάδες εκκενώσεις καταλήψεων που ακολούθησαν. Όπως είπε, πλέον «με το που πάει να γίνει μία κατάληψη παράνομη, επεμβαίνει η αστυνομία και επαναφέρει τον χώρο στους φοιτητές και στους καθηγητές». Παράλληλα, στάθηκε στις πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις που, όπως τόνισε, προβλέπονται πλέον τόσο για φοιτητές όσο και για πανεπιστημιακούς που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Αναφερόμενος στην πανεπιστημιακή αστυνομία, παραδέχθηκε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «δεν προχώρησε», εξηγώντας πως το φαινόμενο της βίας στα πανεπιστήμια απαιτούσε διαφορετικού τύπου αστυνόμευση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα». Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών δεν μπορούσε να γίνει από μία «άοπλη αστυνομία», αλλά από την κανονική αστυνομική δύναμη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα πρόληψης, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Παιδείας προωθούσε ήδη σχέδια ασφαλείας για όλα τα πανεπιστήμια, με κάμερες, ελεγχόμενες εισόδους και τουρνικέ. Όπως ανέφερε, μέχρι το τέλος του 2025 όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαν κληθεί να καταθέσουν σχέδια ασφαλείας, τα οποία θα υλοποιούνταν εντός του 2026 σε συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ. «Η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνουν πάνω από τις ψευτο-ευαισθησίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη συνολική κυβερνητική πολιτική για την ασφάλεια, κάνοντας λόγο για σημαντικές επιτυχίες της αστυνομίας στο οργανωμένο έγκλημα. Επικαλέστηκε στοιχεία της ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία είχαν συλληφθεί χιλιάδες δράστες οργανωμένου εγκλήματος, ενώ υποστήριξε ότι η αστυνομική παρουσία σε πανεπιστήμια και γειτονιές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία. «Ένας πολίτης που δεν παρανομεί, μόνο ασφάλεια νιώθει όταν βλέπει αστυνομία», είπε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια απαιτείται συνεχής αστυνομική επιτήρηση.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, αντιμετώπιζαν επί χρόνια με υποκρισία το ζήτημα της βίας στα πανεπιστήμια. Υποστήριξε ότι για δεκαετίες το πολιτικό σύστημα δίσταζε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις «μην τους πουν φασίστες», ενώ σημείωσε ότι η πραγματική κοινωνική πολιτική είναι η προστασία των φοιτητών και των οικογενειών που πληρώνουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, εξαπολύοντας βολές κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη στάση του κόμματος στη συνταγματική αναθεώρηση, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αρνείται να συναινέσει ακόμη και σε δικές του προτάσεις, μόνο και μόνο για να μην υπάρξει ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Ακόμα και με δικές του προτάσεις θα πει “όχι”», σχολίασε, θέτοντας ερωτήματα για τη στρατηγική του κόμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση του «πόθεν έσχες» του κ. Ανδρουλάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ήταν «ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος», ωστόσο σχολίασε με αιχμές πως «είναι άλλο να ξεχνάς τα ακουστικά σου και άλλο να ξεχνάς να δηλώσεις ένα εκατομμύριο ευρώ». Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι θα είχε αντιδράσει πολύ πιο επιθετικά εάν αντίστοιχη υπόθεση αφορούσε κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αναφερόμενος στις συμφωνίες για την ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και στους εξοπλισμούς της χώρας, όπως τα Rafale, οι φρεγάτες Belharra και τα F-35. Όπως είπε, η Ελλάδα είχε αποκτήσει «αυτοπεποίθηση» σε μία ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση ακολουθούσε μία πολιτική που «βελτιώνει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό».

Αναφερόμενος στις σχέσεις με την Τουρκία και το ενδεχόμενο υιοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» από το τουρκικό κοινοβούλιο, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρόκειται για κίνηση «εσωτερικής κατανάλωσης» χωρίς νομική ισχύ, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει σταθερά το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

Τέλος, απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της έως το 2027. Όπως είπε, τα σχετικά σενάρια επανέρχονται διαρκώς όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας, ωστόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο τέλος της τετραετίας