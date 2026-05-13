Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» μεταφέρθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξι ανήλικα παιδιά -ηλικίας 3 έως 11 ετών- καθώς εντοπίστηκαν να διαμένουν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 20:00 το βράδυ, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετέβησαν μετά από ανώνυμη καταγγελία στο «100» στο δώμα πολυκατοικίας επί της οδού Κηπουπόλεως στο Περιστέρι.

Εκεί σε συνθήκες άθλιες ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια, βρήκαν τα 6 παιδιά και τους γονείς τους ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σήμερα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα.

Τα παιδιά, με εισαγγελική εντολή, μεταφέρθηκαν για προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου», ενώ θα υποβληθούν και σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυσοσμία ήταν αφόρητη και το οίκημα γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες, όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ ενώ τη δικογραφία σχημάτισε το ΤΔΕΕ Περιστερίου.