«Η ΝΔ, παρότι βρίσκεται στην εξουσία ήδη επτά χρόνια, εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, λόγω του κυβερνητικού της έργου που ανασυγκρότησε την ελληνική οικονομία και αναβάθμισε το γεωπολιτικό στίγμα της χώρας», τονίζει σε δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, κληθείς να σχολιάσει τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της Political.

Αναλυτικά, η δήλωση του γγ της ΚΟ της ΝΔ έχει ως εξής:

«Η νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, επαναβεβαιώνει μερικά βασικά συμπεράσματα που έχουν παγιωθεί εδώ και χρόνια.

Α. Η πρωτιά της ΝΔ είναι αναμφισβήτητη, και μάλιστα χωρίς αντίπαλο. Ακόμη και στη δύσκολη σχετικά περίοδο που διανύουμε, λόγω της ακρίβειας, ως απότοκο του πολέμου στην Μ.Ανατολή, αλλά και αρνητικών συμβάντων που σκιάζουν την εσωτερική πολιτική ζωή, η ΝΔ είναι σταθερά πάνω από το 30%.

Β. Μακράν πρώτος ως ο πιο αξιόπιστος πολιτικός αρχηγός για τη διακυβέρνηση της χώρας εξακολουθεί να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γ. Η αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Οι δύο που ερίζουν για τη δεύτερη θέση, ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα, φαίνεται ότι μάλλον θα δώσουν αγώνα αλληλοεξόντωσης μεταξύ τους, παρά θα απειλήσουν τη ΝΔ.

Όλα τα παραπάνω κατατείνουν στο ότι η ΝΔ, παρότι βρίσκεται στην εξουσία ήδη επτά χρόνια, εξακολουθεί να είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη, λόγω του κυβερνητικού της έργου που ανασυγκρότησε την ελληνική οικονομία και αναβάθμισε το γεωπολιτικό στίγμα της χώρας.

Με αφετηρία αυτή την ευρεία κοινωνική αποδοχή και απέναντι σε μια αντιπολίτευση που προστρέχει στην τοξικότητα, η ΝΔ έχει όλες τις προϋποθέσεις να καταγάγει μια τρίτη αυτοδύναμη νίκη στις επερχόμενες εκλογές, διατηρώντας την Ελλάδα ως νησίδα ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης σε έναν ταραγμένο κόσμο».