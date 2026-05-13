Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από χθες, Τρίτη 13/5 ένας 45χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για υπόθεση βιασμού που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2023 με θύμα μία ανήλικη κοπέλα.

Ο μέχρι χθες καταζητούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για το βιασμό ενός κοριτσιού σε περιοχή κοντά στην Ομόνοια, αλλά διέφευγε της σύλληψης.

Ο 45χρονος, σύμφωνα με το ERTnews είχε προσεγγίσει το 2023 το θύμα του με έναν χαρτοκόπτη προκειμένου να τη βιάσει, βιντεοσκοπώντας παράλληλα την πράξη του.

Μετά από συντονισμένη δράση της ΕΛ.ΑΣ. ο 45χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οι οποίοι του πέρασαν χειροπέδες και θα εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.