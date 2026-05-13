Κατά του ΠΑΣΟΚ στράφηκε μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης τονίζοντας πως έχει «συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου» ενώ εξαπέλυσε τα πυρά του και κατά του Αλέξη Τσίπρας λέγοντας ότι ο ίδιος δεν πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης 12/5 στο Action24 o Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κράτος Δικαίου, είπε πως οι δηλώσεις του ήταν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ενίσχυση του κράτους δικαίου. «Η Ελλάδα είναι στις 9 χώρες από τις 27 που έχουν τις λιγότερες συστάσεις. Μια από τις βασικότερες συστάσεις που βγήκε το 2024 ήταν όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων να ψηφίζουν για τις ηγεσίες τους» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση»

Εστιάζοντας στους χαρακτηρισμούς του ΠΑΣΟΚ περί «συμμορίας» κατά της κυβέρνησης, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

«Ο Τσίπρας κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες»

Κάνοντας ειδική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι «μέχρι στιγμής η επανεμφάνισή του έχει ένα γεγονός: ότι έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο κατηγορεί όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους ρίχνει ευθύνες για τις αποτυχίες».

«Το ερώτημα είναι: σε μια Ελλάδα που ζει σε μια ταραγμένη περιοχή αυτή την περίοδο, που μπαίνουν ζητήματα ασφάλειας, που μπαίνουν ζητήματα προστασίας των εισοδημάτων, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για το παρόν και το μέλλον ένα βιβλίο στο οποίο πρώην πρωθυπουργός καταφέρεται κατά πρώην συνεργατών του; Τώρα λέει ότι δεν μου έφτανε το 17%, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει τι θέλει να μας πει. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη αλλά αυτό εντάσσεται στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης» συμπλήρωσε.