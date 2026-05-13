Σύμφωνα με το Sky Sports, η Γιουνάιτεντ εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, διατηρώντας τον στη λίστα των παικτών που εξετάζει για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Παρότι ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη χρονιά χωρίς κάποιον μεγάλο τίτλο — πέρα από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, αρκετοί ποδοσφαιριστές του έχουν καταφέρει να τραβήξουν τα βλέμματα ευρωπαϊκών συλλόγων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο νεαρός μέσος των «Ερυθρολεύκων», ο οποίος συνεχίζει να συγκεντρώνει ενδιαφέρον από ομάδες υψηλού επιπέδου.

Το βρετανικό δίκτυο συμπεριέλαβε τον 19χρονο χαφ στο ρεπορτάζ με τους μεταγραφικούς στόχους των «κόκκινων διαβόλων» για το κέντρο, καθώς η αγγλική ομάδα αναμένεται να κινηθεί για τουλάχιστον δύο προσθήκες στη συγκεκριμένη θέση. Ο Μουζακίτης μπορεί να μην είχε σταθερά βασικό ρόλο στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ωστόσο η παρουσία του σε υψηλό επίπεδο φαίνεται πως έχει πείσει αρκετούς σκάουτερ. Τη φετινή σεζόν μετρά 39 συμμετοχές, με 1 γκολ και 3 ασίστ, ενώ αγωνίστηκε και στα 10 παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League, διοργάνωση στην οποία οι μεγάλες ομάδες αξιολογούν πιο προσεκτικά νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική.