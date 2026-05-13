Την ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία όπου βρίσκεται μαζί με τον υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ‘Ατυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Συγκεκριμένα προσερχόμενος στην αίθουσα του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ανέδειξε με εμφατικό τρόπο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη γεωπολιτική και στην ενεργειακή ασφάλεια η Ευρώπη. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε πρώτη στην επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος και με τον τρόπο αυτό κάναμε ένα βήμα ιστορικής σημασίας γιατί υπενθυμίσαμε στην Ευρώπη το άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη με τη στήριξη που προσφέραμε στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κινήθηκε υπεύθυνα, έγκαιρα και αποτελεσματικά και στο εσωτερικό. Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης.

Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς, για τους πολίτες και τα νοικοκυριά. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά για να προστατεύσει αποτελεσματικά τους πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια».

Ερωτηθείς για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων φυσικού αερίου ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η Κύπρος κινείται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς ακολουθούμε. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρώπη να διαθέτει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα, χωρίς να αποκλείει καμία επιλογή, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια, κάτι που αυτή τη στιγμή αποτελεί κρίσιμο ζήτημα».