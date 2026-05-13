Στην καρδιά της Φλάνδρας, εκεί που τα μεσαιωνικά καλντερίμια συναντούν τους καθρέφτες των ήσυχων καναλιών, η Μπριζ μοιάζει με παραμύθι που ζωντάνεψε. Συχνά την αποκαλούν και «Βενετία του Βορρά», όμως η αλήθεια είναι πως διαθέτει τη δική της γοητεία που αξίζει να ανακαλύψετε από κοντά.

Η πόλη του Βελγίου με τα γραφικά κανάλια, τις παραμυθένιες λίμνες, τα ιστορικά πλακόστρωτα και την τεράστια ποικιλία από μπύρες και σοκολάτες, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλους τους ταξιδιώτες. Μπορείτε να την ανακαλύψετε καλύτερα με απλή περιπλάνηση – μια βόλτα με άμαξα ή με βάρκα πάντα είναι διασκεδαστική, αλλά θα γνωρίσετε αυτή τη συμπαγή πόλη καλύτερα με τα πόδια. Τα ψηλά, κομψά αρχοντικά της συνοικίας Χάνσα, που στέγαζε τους ξένους εμπόρους της πόλης, αποτελούν σημείο αναφοράς για τη Μπριζ, ενώ τα ήσυχα καταστήματα και τα διακριτικά μπιστρό της γειτονιάς της Αγίας Άννας δίνουν μια πραγματική γεύση του πώς μπορεί να είναι η ζωή σε αυτό το «ζωντανό μουσείο».

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την ατμοσφαιρική παλιά πόλη και την κεντρική της πλατεία που αποτελεί την καρδιά της πόλης. Το Belfort είναι ένα πανύψηλο καμπαναριό με 47 καμπάνες που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα και αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Πριν φτάσετε στην πανέμορφη λίμνη του Minnewater, θα ανακαλύψετε τον πύργο του Ναού της Παναγίας, τη Βασιλική του Ιερού Αίματος, το Markt, την αγορά δηλαδή της πόλης και τα μουσεία Gruuthuse και Sint-Janshospitaal.

Φτάνοντας στη λίμνη, τα πουλιά και οι πάπιες που φωλιάζουν στις όχθες, τα δέντρα με τις χρυσοκόκκινες αποχρώσεις και οι κατάλευκοι κύκνοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο, βγαλμένο σαν από καρτ-ποστάλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πόλη αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αρκετούς καλλιτέχνες και ιδανική στάση αποτελεί το μουσείο Groeningemuseum, με βελγικούς και φλαμανδικούς πίνακες των τελευταίων 6 αιώνων.

