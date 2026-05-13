Απρόβλεπτη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου παρατείνεται το αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν. Μάλιστα, η Τεχεράνη απέκλεισε έναν συμβιβασμό με τις ΗΠΑ, αρνούμενη να τροποποιήσει τις προτάσεις της, τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «για τα σκουπίδια».

Οι Ιρανοί πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – χάρη, σε μεγάλο βαθμό, στις ανώτερες διπλωματικές τους ικανότητες, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Μάικλ Κλαρκ.

«Τα άτομα που ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναθέσει σε αυτό το θέμα δεν είναι ιδιαίτερα επαγγελματίες», ανέφερε σήμερα στην εβδομαδιαία εκπομπή «Iran Q&A» του βρετανικού Sky News.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, «δεν έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοια θέματα», ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός Εξωτερικών, είναι «καλύτερος». «Αλλά και αυτός είναι βασικά ερασιτέχνης σε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε ο Κλαρκ. «Και γι’ αυτό δεν έχει εμπλακεί».

Και όσες καλές συμβουλές υπάρχουν μέσα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «δεν φτάνουν» στον Τραμπ.

«Έτσι, οι Ιρανοί σίγουρα πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», είπε ο Κλαρκ.

«Και υπολογίζουν ότι ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ όσον αφορά τους βομβαρδισμούς, η ικανότητά τους να αντέξουν υλικά είναι μεγαλύτερη από την ικανότητά του να αντέξει πολιτικά.

Και ότι όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, με τον συνδυασμό των ενδιάμεσων εκλογών και της οικονομικής ζημιάς στην οικονομία, θα υποκύψει», επισήμανε ο αναλυτής.

Ο Τραμπ στην Κίνα

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Κίνα, σύμμαχο του Ιράν, για μια πολυαναμενόμενη επίσημη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ έχει ασκήσει ανεπιτυχώς πίεση στον Σι να χρησιμοποιήσει την επιρροή του για να πείσει το Ιράν να συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο ή τουλάχιστον να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε δηλώσεις του καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι δεν θα χρειαστεί να συζητήσει τον πόλεμο με τον Σι, καθώς «έχουμε το Ιράν υπό πλήρη έλεγχο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν σκέφτεται τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος με το Ιράν στους Αμερικανούς πολίτες. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό αποτελεί παράγοντα στη λήψη των αποφάσεών του κατά τη διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας, απάντησε: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, δεν σκέφτομαι κανέναν.

Σκέφτομαι ένα πράγμα μόνο: δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο, δήλωσε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται τόσο καλά που το θέμα δεν θα τεθεί όταν συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ αργότερα σήμερα. «Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, επειδή έχουμε το Ιράν υπό πλήρη έλεγχο».