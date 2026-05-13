Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι, κάλεσε το Πακιστάν να ενισχύσει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη του Πεκίνου στις σχετικές πρωτοβουλίες. Την πληροφορία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. .

Ο κ. Ουάνγκ συζήτησε χθες Τρίτη τηλεφωνικά με τον πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ, ανέφερε το πρακτορείο σήμερα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται αργά απόψε (τοπική ώρα) στην Κίνα, τον κυριότερο οικονομικό και στρατηγικό εταίρο του Ιράν.

Ο ΥΠΕΞ Ουάνγκ «κάλεσε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει και να συμβάλει να αντιμετωπιστούν με προσήκοντα τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται με το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ», σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

«Η Κίνα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και θα συνεισφέρει τη δική της συμβολή προς τον σκοπό αυτό», είπε ακόμη ο Ουάνγκ Γι, κατά το πρακτορείο.

«Τα δυο μέρη τόνισαν τη σημασία που έχει να τηρηθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ομαλή κυκλοφορία (των πλοίων) διαμέσου του στενού του Ορμούζ», σημείωσε από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Η διπλωματική διαδικασία με πακιστανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η κρίση έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. Η ιρανική κυβέρνηση απέκλεισε χθες Τρίτη την ιδέα να τροποποιήσει την πρότασή της. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την άλλη βρίσκει πως η ιρανική πρόταση είναι «απαράδεκτη», «για τα σκουπίδια».