Ο Τζέισον Κόλινς, που υπήρξε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του NBA ο οποίος είχε μιλήσει δημόσια για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, ύστερα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο. Στην καριέρα του αγωνίστηκε για 13 χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι ο Τζέισον Κόλινς, ο αγαπημένος μας σύζυγος, γιος, αδελφός και θείος, έφυγε από τη ζωή μετά από μια γενναία μάχη με το γλοιοβλάστωμα», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του NBA την Τρίτη. «Ο Τζέισον άλλαξε ζωές με απροσδόκητους τρόπους και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για όλους όσοι τον γνώρισαν αλλά και για όσους τον θαύμαζαν από μακριά. Είμαστε ευγνώμονες για την τεράστια αγάπη και τις προσευχές των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς και για την εξαιρετική ιατρική φροντίδα που έλαβε από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του. Η οικογένειά μας θα τον θυμάται με βαθιά αγάπη και συγκίνηση».

Ο Κόλινς, γεννημένος στις 2 Δεκεμβρίου 1978, είχε γνωστοποιήσει τον Δεκέμβριο του 2025 ότι είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα τετάρτου σταδίου, μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου του εγκεφάλου. Σε συνεντεύξεις του είχε περιγράψει τη θεραπευτική του πορεία, αναφέροντας ότι υποβλήθηκε σε πειραματικές αγωγές, μεταξύ των οποίων και στοχευμένη χημειοθεραπεία στη Σιγκαπούρη.

Στο NBA αγωνίστηκε ως σέντερ για 13 σεζόν, περνώντας από οκτώ διαφορετικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, αλλά και δύο θητείες στους New Jersey/Brooklyn Nets.

Το 2013, μέσα από εξώφυλλο του Sports Illustrated, αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος ανοιχτά gay αθλητής που έπαιξε στο NBA. Μετά την απόσυρσή του το 2014, συνέχισε τη δράση του ως πρεσβευτής του προγράμματος NBA Cares και δραστηριοποιήθηκε έντονα υπέρ της ισότητας και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Ο κομισάριος του NBA Άνταμ Σίλβερ, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι «η επιρροή και η προσφορά του Τζέισον Κόλινς ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του μπάσκετ, συμβάλλοντας σε ένα πιο ανοιχτό και συμπεριληπτικό αθλητικό περιβάλλον για τις επόμενες γενιές. Υπήρξε υπόδειγμα ηγεσίας και επαγγελματισμού σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του και στο έργο του ως πρεσβευτής του NBA Cares. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για τα εμπόδια που έσπασε, αλλά και για την καλοσύνη και την ανθρωπιά του».

Συλλυπητήριο μήνυμα εξέδωσε και το NBA, μέσω του οποίου ο Σίλβερ σημείωσε: «Εκ μέρους του NBA, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγό του, Μπράνσον, καθώς και στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του σε όλα τα πρωταθλήματά μας».

Ο Τζέισον Κόλινς αφήνει πίσω τον σύζυγό του Μπράνσον Γκριν, τους γονείς του Πόρτια και Πολ Κόλινς, καθώς και τον δίδυμο αδελφό του, Τζάρον Κόλινς.