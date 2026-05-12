Έντονο ήταν το κλίμα στην τελευταία ενημέρωση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους δημοσιογράφους στον κήπο του Λευκού Οίκου, λίγο πριν την αναχώρησή του για την Κίνα.

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε με έμφαση για την ανακαίνιση και την επέκταση της νέας αίθουσας χορού, δημοσιογράφος τον ρώτησε για το κόστος του έργου και την επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Η ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του, με τον Τραμπ να απαντά σε υψηλούς τόνους «Διπλασίασα το μέγεθός του, χαζό άτομο!» και να συνεχίζει λέγοντας «δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος!».

Trump unleashed a furious tirade at reporters on the White House lawn before leaving for his monumental summit in China. pic.twitter.com/qGb8j8NIeu — Daily Mail (@DailyMail) May 12, 2026

Νωρίτερα, άλλη δημοσιογράφος είχε θέσει ζήτημα για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής του πολιτικής, επικαλούμενη στοιχεία που έδειχναν άνοδο του πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι «Οι πολιτικές μου λειτουργούν απίστευτα», προσθέτοντας ότι σε προηγούμενη περίοδο ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο 1,7%.

Στη συνέχεια η συζήτηση πήρε ακόμη πιο οξυμένο τόνο, με τον ίδιο να αναφέρεται σε γεωπολιτικά ζητήματα και να ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, καταλήγοντας με προσωπικές αιχμές προς τη δημοσιογράφο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Τώρα, είχαμε μια επιλογή, αφήστε αυτούς τους τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, τότε είστε ηλίθιος άνθρωπος και τυχαίνει να είστε. Σε ξέρω πολύ καλά».