Μια 68χρονη γυναίκα εμφάνισε μπλε-γκρι αποχρωματισμό στα χέρια και τα πόδια της λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη λήψη ενός συνηθισμένου φαρμάκου, σύμφωνα με ιατρική αναφορά που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε αναπτύξει «μπλε-γκρι υπερμελάγχρωση» στα άκρα της, αφού επί έξι εβδομάδες παρέμεναν στο δέρμα της σκούρες κηλίδες. Η ασθενής έπασχε από Rosacea, μια χρόνια δερματική πάθηση που προκαλεί κοκκινίλες και φλεγμονή στο πρόσωπο, όμως οι γιατροί ξεκαθάρισαν ότι αυτή δεν ήταν η αιτία του παράξενου χρώματος.

Για την αντιμετώπιση της ροδόχρου ακμής είχε ξεκινήσει θεραπεία με 100 mg μινοκυκλίνης ημερησίως, ένα αντιβιοτικό της οικογένειας των τετρακυκλινών που χρησιμοποιείται συχνά για δερματολογικά προβλήματα. Το φάρμακο Minocycline κυκλοφορεί με εμπορικές ονομασίες όπως Dynacin, Minocin και Solodyn και χορηγείται ευρέως για ακμή, βακτηριακές λοιμώξεις και άλλες παθήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι πιο συχνές παρενέργειες του φαρμάκου είναι η ζάλη, η ναυτία, οι πονοκέφαλοι, η κόπωση και η ευαισθησία του δέρματος. Ωστόσο, η υπερμελάγχρωση που κάνει το δέρμα να αποκτά μπλε-γκρι ή μπλε-μαύρη απόχρωση θεωρείται σπάνια και εμφανίζεται μόλις στο 3% έως 15% των ασθενών.

Οι γιατροί σημειώνουν επίσης ότι συνήθως τέτοιες αλλοιώσεις εμφανίζονται μετά από μήνες θεραπείας και όχι μέσα σε λίγες εβδομάδες, όπως συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αρχικά οι κηλίδες εμφανίστηκαν μόνο στα πόδια της γυναίκας και δεν προκαλούσαν πόνο ή άλλα συμπτώματα. Στη συνέχεια όμως επεκτάθηκαν και στους πήχεις, αλλά και στα πλάγια της γλώσσας της.

Τελικά οι γιατροί διέγνωσαν «υπερμελάγχρωση που προκλήθηκε από μινοκυκλίνη» και της συνέστησαν να διακόψει αμέσως το φάρμακο και να αποφεύγει την έκθεση στον ήλιο. Έξι μήνες αργότερα, ο αποχρωματισμός είχε μειωθεί κάπως, χωρίς όμως να εξαφανιστεί πλήρως.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπάρχουν τέσσερις τύποι υπερμελάγχρωσης που σχετίζονται με τη μινοκυκλίνη. Στον τύπο II, από τον οποίο έπασχε η γυναίκα, το δέρμα αποκτά μπλε ή γκρι χρώμα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο τέτοιων αλλαγών στο δέρμα, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν ακόμη και θεραπείες με λέιζερ.

Παράλληλα, το φάρμακο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει και σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, όπως το Stevens-Johnson syndrome, μια επικίνδυνη διαταραχή που ξεκινά με συμπτώματα γρίπης και στη συνέχεια προκαλεί εξανθήματα και φουσκάλες στο δέρμα.

Παρόλα αυτά, η μινοκυκλίνη χρησιμοποιείται εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και θεωρείται γενικά ασφαλές φάρμακο.