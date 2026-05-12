Το μυστηριώδες ναυάγιο του ρωσικού φορτηγού πλοίου Ursa Major, 62 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Μούρθια στην Ισπανία, επαναφέρει στο προσκήνιο τον εφιάλτη των πυρηνικών στον 21ο αιώνα. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το πλοίο, που ανήκε σε εταιρεία συνδεδεμένη με το ρωσικό κράτος, φέρεται να μετέφερε εξοπλισμό συνδεδεμένο με πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων, με τελικό προορισμό, μέσω παράκαμψης, τη Βόρεια Κορέα. Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στο μηχανοστάσιο, η θεαματική εγκατάλειψη από το πλήρωμα και η βύθιση στα 2.500 μέτρα βάθος, συνθέτουν ένα σκηνικό γεμάτο ερωτήματα, δύο σχεδόν χρόνια μετά το συμβάν.

Η επίσημη εκδοχή ανέφερε «μη επικίνδυνο φορτίο» – 129 κοντέινερ, δύο γερανούς και δύο μεγάλες μεταλλικές καλύψεις φρεατίων. Ωστόσο, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν δύο γιγαντιαία μπλε κοντέινερ περίπου 65 τόνων το καθένα, φορτία σχεδόν αδύνατον να μεταφερθούν χερσαία από τη Ρωσία στην Άπω Ανατολή, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια για μυστική θαλάσσια διαδρομή συνδεδεμένη με πυρηνικά συστήματα. Ο ίδιος ο καπετάνιος, σύμφωνα με ισπανικά έγγραφα, παραδέχθηκε σε ανακριτές ότι οι λεγόμενες «καλύψεις φρεατίων» ήταν στην πραγματικότητα εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων, «παρόμοιων με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε υποβρύχια», αν και επέμεινε ότι δεν υπήρχε πυρηνικό καύσιμο στο πλοίο.

Πυρηνικά, μυστική διαδρομή και Βόρεια Κορέα

Οι αποκαλύψεις αυτές συνδέονται με αναφορές ότι το Ursa Major, αν και τυπικά ταξίδευε από την Αγία Πετρούπολη στο Βλαδιβοστόκ, πιθανότατα θα εκτρέπονταν προς το βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν για να παραδώσει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Πηγή με γνώση της έρευνας, που επικαλούνται διεθνή μέσα, φέρεται να υποστηρίζει ότι ο καπετάνιος είχε ενημερωθεί για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας προς τη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο της ολοένα στενότερης στρατιωτικής συνεργασίας Μόσχας–Πιονγκγιάνγκ μετά την αποστολή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για πυρηνική τεχνολογία υποβρυχίων, τότε μιλάμε για μια αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πιονγκγιάνγκ που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην Ανατολική Ασία.

Την ίδια στιγμή, ισπανικά και διεθνή μέσα υπονοούν ότι η βύθιση ίσως να μην ήταν ατύχημα, αλλά στοχευμένη επιχείρηση δυτικής στρατιωτικής δύναμης για να εμποδιστεί η μεταφορά πυρηνικής τεχνογνωσίας προς τη Βόρεια Κορέα.

Λίγο μετά την άφιξη ρωσικού πολεμικού σκάφους στην περιοχή, το οποίο έδιωξε τα ισπανικά σωστικά σκάφη σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων και εκτόξευσε φωτοβολίδες που πιθανώς τύφλωσαν τα δορυφορικά αισθητήρια υπερύθρων, καταγράφηκαν σεισμικά σήματα παρόμοια με υποβρύχιες νάρκες ή εκρήξεις λατομείων. Μέσα σε λίγες ώρες, το πλοίο χάθηκε στα βάθη της Μεσογείου, αφήνοντας πίσω όχι μόνο δύο νεκρούς ναυτικούς και 14 διασωθέντες, αλλά και ένα επικίνδυνο κενό ενημέρωσης γύρω από πιθανό φορτίο πυρηνικών υποδομών.

Πυρηνικά όπλα, σούπερ τορπίλες και αόρατος πόλεμος

Επιπλέον ερωτήματα για τον ρόλο των πυρηνικών στον σύγχρονο υβριδικό πόλεμο προκαλεί η ύπαρξη μιας τρύπας 50 επί 50 εκατοστά στην γάστρα του πλοίου, με το μέταλλο λυγισμένο προς τα μέσα. Ειδικοί που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πιθανό το άνοιγμα να προκλήθηκε από υπερταχεία «υπερσπηλαιωτική» τορπίλη, ένα προηγμένο όπλο που δημιουργεί κώνο αέρα μπροστά από το βλήμα ώστε να μειώνεται η αντίσταση του νερού, επιτρέποντας τεράστιες ταχύτητες.

Τεχνολογία αυτού του τύπου αποδίδεται μόνο στις ΗΠΑ, σε λίγους συμμάχους του ΝΑΤΟ, στη Ρωσία και στο Ιράν, στοιχείο που τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τη σεναριολογία για αόρατο ναυτικό «μπρα ντε φερ» γύρω από μια επικίνδυνη μεταφορά συνδεδεμένη με πυρηνικά.

Το σκηνικό περιπλέκεται από τις πληροφορίες για «φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα» πάνω από το σημείο του ναυαγίου τους μήνες που ακολούθησαν. Αμερικανικά «sniffer» αεροσκάφη, ειδικά σχεδιασμένα για να ανιχνεύουν ραδιενεργές εκπομπές, πέταξαν πάνω από την περιοχή δύο φορές μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο φέρεται να προκάλεσε τέσσερις ακόμη εκρήξεις στο ναυάγιο μία εβδομάδα μετά τη βύθιση, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι κάτι επιχειρήθηκε να καλυφθεί ή να ανακτηθεί από τον βυθό.

Η εταιρεία Oboronlogistics, από την πλευρά της, κάνει λόγο για «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» κατά του Ursa Major, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία για παράνομη διακίνηση φορτίου συνδεδεμένου με πυρηνικά.