Άσχημα είναι τα νέα για την Άρσεναλ καθώς ο Μπεν Γουάιτ μένει εκτός δράσης ως το τέλος της σεζόν με πρόβλημα στο γόνατο, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μικέλ Αρτέτα χάνει ακόμη μία λύση για την άμυνα.

Οι «κανονιέρηδες» είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2004 και παράλληλα έχουν προκριθεί και στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν την Παρί Σεν Ζερμέν, στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Το τελευταίο που θα ήθελε ο Αρτέτα, επομένως, ήταν να προκύψουν νέα προβλήματα και προέκυψαν, καθώς ο τραυματισμός του Γουάιτ αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί και θα πρέπει να παραμείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 28χρονος δεξιός μπακ μετράει 30 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και δύο ασίστ και ο Αρτέτα ψάχνει λύσεις, ενώ αγωνία υπάρχει και στην εθνική Αγγλίας για το αν θα είναι έτοιμος για το Μουντιάλ 2026.