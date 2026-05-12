Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος του Survivor εξακολουθεί να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη Δομινικανή Δημοκρατία, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς, φίλους και τηλεοπτικό κοινό.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια κατάδυσης ανοιχτά της νήσου Σαόνα.

Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος

Ο 22χρονος κατάγεται από τη Μεσορόπη Καβάλας και μεγάλωσε σε πολύτεκνη οικογένεια με δέκα αδέλφια, μαθαίνοντας από μικρός τι σημαίνει δουλειά, επιμονή και αλληλεγγύη.

Από παιδί βρέθηκε δίπλα στα μελίσσια του πατέρα του και, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος, άρχισε να ασχολείται ενεργά με τη μελισσοκομία από την εφηβεία του.

«Με τις μέλισσες άρχισα να ασχολούμαι από τα 5 μου σαν θεατής και από τα 16 μου επαγγελματικά», είχε δηλώσει.

Παράλληλα με τη μελισσοκομία, εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ταχινιού και χαλβά, ενώ έχει ολοκληρώσει σπουδές στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά.

Η ζωή στη φύση και η αγάπη για τον αθλητισμό

Ο Σταύρος Φλώρος μεγάλωσε κοντά στη φύση και δεν φοβήθηκε ποτέ τη σκληρή χειρωνακτική εργασία. Από τα χωράφια και την οικοδομή μέχρι τις ορεινές εξορμήσεις και τα αθλήματα, είχε μάθει να ζει με αντοχή και πειθαρχία.

Ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, την πυγμαχία και γενικότερα με δραστηριότητες που απαιτούσαν σωματική δύναμη και ψυχική ανθεκτικότητα, στοιχεία που τον βοήθησαν να ξεχωρίσει και μέσα στο Survivor.

Η συμμετοχή του στο Survivor

Ο 22χρονος είδε τη συμμετοχή του στο παιχνίδι επιβίωσης ως μία μεγάλη προσωπική πρόκληση και μία ευκαιρία να δοκιμάσει τα όριά του.

«Μεγάλωσα με την ιδέα ότι αν υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί, θα κοπεί σε δέκα κομμάτια. Έτσι έμαθα να επιβιώνω και να είμαι ευτυχισμένος με τα λίγα», είχε πει πριν μπει στο παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Survivor ξεχώρισε τόσο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις όσο και για τον χαρακτήρα του, ενώ είχε δηλώσει πως δεν θα πρόδιδε ποτέ τις αξίες του για ένα χρηματικό έπαθλο.

«Η υπόληψη ενός ανθρώπου είναι μεγαλύτερη από τα λεφτά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα στη Δομινικανή Δημοκρατία

Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα, στη Δομινικανή Δημοκρατία, στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα του Survivor. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας, το τουριστικό σκάφος «Adrien III» χτύπησε τον 22χρονο ενώ εκείνος πραγματοποιούσε κατάδυση στη θάλασσα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα για τουριστική εκδρομή όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Από τη σύγκρουση με τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο.

Οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα.