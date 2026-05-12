Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά τη νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού χάρη σε γκολ του Ζοάο Μάριο στο 93′ και η ΠΑΕ ανέβασε στο κανάλι της στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα.

Η 4η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League ήταν και αυτή στην οποία κρίθηκε οριστικά η μάχη του τίτλου, με τους «κιτρινόμαυρους» να θριαμβεύουν μετά τη νίκη τους επί των «πράσινων» και την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Ένα 90λεπτο με πολύ έντονα συναισθήματα, τα οποία οι φίλοι της Ένωσης μπορούν να ζήσουν ξανά μέσω του βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ με όσα κατέγραψε η κάμερα του AEK TV: Οι ετοιμασίες για την έναρξη, η αγωνία, η λύτρωση στο φινάλε και η… παράνοια που ακολούθησε με παίκτες, οπαδούς, Νίκολιτς, Ηλιόπουλο και όλους όσοι ήταν στην Allwyn Arena.