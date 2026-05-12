Μια απίστευτη είδηση από τη Βρετανία κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, μόλις 5 περιοχές στο Λονδίνο πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο κληρονομιάς από ό,τι η Σκωτία και η Ουαλία μαζί.

Η κρατική έκθεση έδειξε ότι μεταξύ των ετών 2018-19 και 2022-23 οι εκλογικές περιφέρειες Κένσινγκτον, Τσέλσι-Φούλαμ, Χάμστεντ-Κίλμπερν, Ρίτσμοντ Παρκ, καθώς και του Γουέστμινστερ, κατέβαλαν συνολικά 1,99 δισ. λίρες (2,3 δισ. ευρώ) σε φόρο κληρονομιάς, έναντι 1,97 δισ. λιρών που κατέβαλαν η Ουαλία και η Σκωτία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο φόρος κληρονομιάς επιβάλλεται με συντελεστή 40% επί της αξίας της κληρονομιάς που υπερβαίνει τις 325.000 λίρες, όταν η κληρονομιά δεν μεταβιβάζεται σε σύζυγο ή σύντροφο.

Επίσης, επιβάλλεται – με όριο τις 500.000 λίρες – αν η κληρονομιά μεταβιβαστεί σε παιδί ή εγγόνι και με όριο 1.000.000 λίρες αν μεταβιβαστεί σε ένα παντρεμένο ζευγάρι.

Συνολικά, λιγότερο από το 5% των κληρονομιών υπόκειται στον φόρο. Εντούτοις, τα έσοδα σε απόλυτους αριθμούς αυξήθηκαν από 5,3 δισ. λίρες (6,1 δισ. ευρώ) το 2020-21 σε 8,3 δισ. λίρες (9,6 δισ. ευρώ) το 2024-25, καθώς οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται και το κατώτατο όριο παραμένει σταθερό.

Αυτά τα στοιχεία έχουν προκαλέσει αναβρασμό στη Βρετανία, αφού ασκούνται πιέσεις στην Εργατική κυβέρνηση να αυξήσει κι άλλο τους φόρους, καθώς φαίνεται ότι οι πλούσιοι μπορούν να πληρώσουν.

Από την άλλη, οικονομολόγοι, τραπεζίτες και γενικώς εύπορα στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν ότι αν αυξηθεί κι άλλο η φορολογία, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεμείνει από πλούσιους, οι οποίοι θα προτιμήσουν να μείνουν σε άλλο κράτος.